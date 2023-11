Bürgergeld-Empfänger zieht zu seiner neuen Freundin: Seine Tochter (11) lässt er zurück

Einmal das ganze Leben auf links drehen. Es ist ein schwerer Schritt. Hobbys werden aufgegeben, vielleicht auch der Wohnort, Freunde werden zurückgelassen und die vertraute Umgebung wohl auch. Es ist ein Schritt, den auch Bürgergeld (zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz4)-Empfänger Carsten aus Rostock zu gehen bereit ist. Der Grund: seine Frau.

Für diese nimmt der 44-jährige Bürgergeld– beziehungsweise Hartz4-Empfänger einiges in Kauf. So hatte Carsten stets eine große Leidenschaft. Der Rostocker sammelte von Herzen Modellautos. Er stellte sie aus, bastelte an ihnen, ließ sie in seiner Freizeit in den Freiflächen zwischen den Plattenbauten der Rostocker Sozialsiedlung Groß-Klein fahren. Doch für seine neue Liebe gibt der Vater von vier Kindern auch das auf. Ebenso das Zocken.

Bürgergeld-Empfänger will zu seiner neuen Freundin ziehen

„Seitdem ich mit meiner Lebensgefährtin zusammen bin, habe ich nicht mehr so Bock auf zocken. Ich hätte nicht alles wegpacken müssen. Das war aber meine Entscheidung. Der Trabant war der letzte und bleibt auch der letzte“, zeigt sich Carsten strikt. Er wolle das gesparte Geld nun lieber für seine Freundin ausgeben.

++ Bürgergeld-Empfängerin trennt sich: Ihren Sohn David (8) will sie zurücklassen ++

Doch nicht nur seine Hobbys bleiben durch seinen Umzug zu seiner Freundin nach Ostfriesland auf der Strecke. Auch seine Tochter Benita wird nicht mit ihm gehen. Die 11-jährige Grundschülerin ist zu Mama Jenny gezogen. Sie wollte nicht mit nach Ostfriesland kommen, lieber bei ihren jüngeren Geschwistern bleiben.

„Hartz und herzlich“ bei RTL Zwei

Auch, wenn das für sie erst einmal unbequem wird. So müssen die Räume komplett umgeräumt werden. Doch die Sehnsucht von Carsten, seiner Freundin nah zu sein, ist zu groß. Schließlich sehen sich die beiden derzeit nur alle paar Wochen.

Wie es mit Carsten weitergeht, siehst du in den Folgen von „Hartz und herzlich“ bei RTL Zwei, Montag bis Freitag um 16.05 Uhr.