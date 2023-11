Bürgergeld-Empfänger erhalten Schreiben vom Jobcenter: „Arschkarte“

Bitterfeld-Wolfen. Es ist die größte Stadt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, direkt am Goitzschesee gelegen. Den meisten dürfte sie aber durch die RTL-Zwei-Armutsdoku „Hartz und herzlich“ bekannt sein. Vor fünf Jahren besuchte das Drehteam die Bewohner das erste Mal. In den neuen Folgen ist RTL-Zwei wieder in der Stadt im Südosten des Landes Sachsen-Anhalt. Mit dabei sind auch Sarah und Justin. Sarah bezieht Hartz 4 (zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch nicht in Bürgergeld umbenannt), ihr Freund Justin allerdings wartet noch auf seinen Bescheid vom Amt.

Eine schwierige Situation für die beiden Arbeitslosen, schließlich lebt das Paar derzeit allein von Sarahs Hartz 4 (beziehungsweise Bürgergeld). „Wir leben quasi zurzeit von meinem Hartz4. Das heißt von meinen 400 Euro. Wir kommen zwar auch ziemlich gut klar …“, findet Sarah. Doch Justin weiß auch ob der Problematik: „Wenn was kaputtgeht, hat man die Arschkarte.“

Post vom Jobcenter bringt erstmal kein Bürgergeld

Und so war die Freude groß, als der junge Mann ein Schreiben des Jobcenters im gemeinsamen Briefkasten fand. Jedoch verflog diese beim Öffnen jenes Briefes auch rasch wieder. So hatte die Arbeitsagentur bloß den Anmeldebogen zurückgeschickt, Justin hatte scheinbar wichtige Angaben vergessen. „Das habe ich doch schon längst ausgefüllt“, ist sich der junge Mann zwar sicher. Die Behörde jedoch sah das offensichtlich anders.

„Ich dachte, ich habe schon alles abgegeben. Aber naja, die wollen ja alles fünfmal haben. Wenn sie Geld wollen, sind sie ganz schnell, aber Geld auszahlen dauert Ewigkeiten“, meckert der 22-Jährige.

Und bekommt moralische Unterstützung von seiner zwei Jahre älteren Freundin. Auch sie blicke bei den Tabellen nicht durch. Sie will das Problem aber in die eigenen Hände nehmen. Sie wolle nun mit ihrem Freund persönlich beim Arbeitsamt vorbeischauen, um die fehlenden Unterlagen zu organisieren. Alles in der Hoffnung, dass der 22-Jährige möglichst zeitnah sein Geld bekomme.

Wichtig zu erwähnen: Bei Fällen, wie sie bei „Hartz und herzlich“ gezeigt werden, handelt es sich um Einzelfälle. Die meisten Bürgergeld-Empfänger möchten schnellstmöglich wieder eine feste Arbeit finden.