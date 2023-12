Bürgergeld-Empfänger im Knast: Seine Verlobte lacht sich schlapp

Es gibt unterschiedlichste Arten von Bürgergeld-Empfängern. Während die einen unverschuldet in die Misere geraten sind und alles tun, um wieder in Lohn und Brot zu geraten, gibt es auch einen kleinen Teil, der sich gar nicht so unwohl dabei fühlt, sein Leben auf Kosten des Steuerzahlers zu frönen.

Franziska und ihr Verlobter Patrick gehören eher zur zweiten Kategorie. Das Paar wird von den Kameras der RTL-Zwei-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ begleitet. Vier Monate lang begleitete der Sender die beiden bei ihrem Leben in dem Niedergörsdorfer Brennpunkt „Altes Lager“. Nun jedoch sitzt die Bürgergeld(zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz4)-Empfängerin alleine in ihrer Wohnung. Der Grund: Patrick ist im Gefängnis. Er hat Geldstrafen nicht bezahlt.

Bürgergeld-Empfänger zahlt nicht und landet im Gefängnis

Was für viele ein Grund für Verzweiflung und Angst wäre, scheint für Franziska eher ein Grund zum Lachen. Fröhlich begrüßt sie Freunde in ihrer Wohnung, liest einen Brief vor, den ihr Verlobter ihr aus dem Gefängnis geschickt hat.

„Hallo Schatzi, na was machste? Ich bin wieder im Knast“, liest Franziska vor und muss erst einmal herzhaft lachen. Doch es kommt noch besser. „Vielleicht bekommst du ja 300 Euro zusammen, dann bin ich nächsten Monat draußen, sonst muss ich bis zum 28.11 in den Knast. Aber du musst mir einen Gefallen machen, zahl mal bitte meine 30 Euro (…), sonst muss ich das auch noch abhocken. Wieder bist du alleine, das regt mich voll auf. Ich habe gesagt, ich bleibe bei dir, und wo bin ich? Schon wieder im Knast. Ich trinke auch nichts mehr, das verspreche ich dir“, schreibt Patrick weiter.

Der Verlust ihres Verlobten an das Gefängnis scheint Franziska aber nicht allzu nahezugehen. „Eigene Schuld“, lacht die 25-Jährige. Wurzel des Übels, so sind Franziska und ihre Freunde sicher, sei Patricks übermäßiger Alkoholkonsum. Dann bleibt nur zu hoffen, dass er sich nach seiner Gefängnisstrafe dahingehend am Riemen reißt.

RTL Zwei zeigt die Folge mit Franziska am Freitag (8. Dezember 2023) um 16.05 Uhr.