Bürgergeld-Familie reist nach Dortmund: Der Ausflug kommt sie teuer zu stehen

Mit Bürgergeld oder Hartz IV, wie es früher hieß, lassen sich selten große Sprünge machen. Familien, die auf die staatliche Unterstützung angewiesen sind, müssen genau haushalten, auf jeden Cent achten.

Das trifft besonders die Kinder jener Familien hart. Sie können oft noch nicht abschätzen, warum gerade sie sparen müssen, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler oftmals deutlich mehr Geld in der Tasche haben. Umso wichtiger ist es, auch ihnen mal eine Freude zu machen.

Wie schön also, dass Sandra und ihre Familie, bekannt aus der RTL-Zwei-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ mittlerweile so bekannt und beliebt sind, dass sie auch mal zu Veranstaltungen eingeladen werden. So wie zur „German Comic Con“ in Dortmund. In den Westfalenhallen versammeln sich alljährlich Stars, Cosplayer und Merchandise-Verkäufer aus der ganzen Welt, um sich auszutauschen, zu feiern und die neuesten Errungenschaften aus der Comic- und Mangawelt zu feiern.

Bürgergeld-Familie reist aus Rostock zur Dortmunder Comic Con

Auch Sandras Tochter Svenja ist ein großer Fan der japanischen Comic-Kultur. Und so war die Reise in die deutsche Fußball-Hauptstadt für die 15-Jährige eine ganz besondere. Schließlich kommt es nicht häufig vor, dass sie all ihre Stars an einem Ort trifft.

Doch der Besuch in den Dortmunder Messehallen führte der 15-Jährigen auch wieder vor Augen, dass sie und ihre Familie nicht so viel Geld haben. Mal eben ein Kissen, ein Comic oder eine Actionfigur kaufen, das ist für die Familie, die Bürgergeld (zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz4) bezieht, nicht drin.

Umso schöner war es jedoch, dass Mama Sandra und Papa Tino sich zur Feier des Tages in Spendierlaune zeigten. So ist Svenja ein großer Fan der koreanischen Boygroup „BTS“. Da musste doch ein bisschen Merchandise drin sein. Und so schaffte es die Schülerin wirklich ihre Eltern zu überzeugen. Für 30 Euro gab es eine „BTS“-Mysterybag. Viel Geld für die fünfköpfige Familie. Doch damit nicht genug. Am Greifautomat konnte Papa Tino noch eine Yoshi-Plüschfigur für Sohnemann Dave ergattern. Ein gelungener Ausflug für die ganze Familie also. Oder wie es Svenja so schön ausrückte: „Es war cool!“

RTL Zwei zeigt die Folge „Hartz und herzlich: Teurer Ausflug“ am Montag (13. November 2023) um 16.05 Uhr.