Bürgergeld: Arbeitslose hat Job-Idee – nach drei Stunden ist sie Geschichte

Wenn man nach langen Jahren der Arbeitslosigkeit zurück in einen geregelten Arbeitsablauf kehren will, ist das sicherlich keine einfache Aufgabe. Viele Bürgergeld-, oder früher Hartz4-Empfänger können da ein Lied von singen. Noch schwerer wird es allerdings, wenn man gar nicht so wirklich Lust hat, arbeiten zu gehen, und sich lieber mit mehr oder weniger sinnvollen Ideen versucht, ein Zubrot zu verdienen.

So wie „Armes Deutschland“-Protagonistin Carola. Die Hartz4-Empfängerin (Folgen wurden vor Einführung des Bürgergeldes gedreht) verwendet nur wenige Gedanken an eine dauerhafte Arbeitsstelle. Sie versucht eher das schnelle Geld zu machen und hat dafür auch einen Plan entwickelt.

Bürgergeld: Arbeitslose will mit Puzzles Geld verdienen

So möchte Carola zusammen mit ihrem neuen Partner Stephan Puzzle verkaufen. Ja, richtig gelesen. Carola hält es für eine gute Idee, selbst 3D-Puzzle einzukaufen, sie anschließend aufzubauen und fertiggestellt im Internet weiterzuverkaufen.

Problem bloß: Auf das Puzzlen an sich hat Carola nur bedingt Lust, also muss ihr Freund Stephan das erledigen. Dazu kommt, dass Carola auch keinerlei Wissen darüber hat, wie man die Puzzle im Internet verkauft. Auch das soll Freund Stephan erledigen. Dafür jedoch weiß Carola ganz genau, was ein solch fertiggestelltes Objekt einbringen soll: 50 Euro will sie für das Puzzle haben, das unaufgebaut 33 Euro gekostet hat.

Ob das klappt? „Erst ausprobieren und dann geht es über studieren“, meint die Kölnerin. Klingt einleuchtend. Blöd nur, dass ihr Freund Stephan zwar gut bei Ebay bestellen kann, aber so gar keine Idee hat, wie man denn Dinge auf der Plattform verkauft. Und so geraten sich die beiden bereits drei Stunden nach Start des Projektes so sehr in die Haare, dass die Geschäftsidee erst einmal Geschichte sein dürfte. Vielleicht sogar die ganze Beziehung.

RTL Zwei zeigt die „Armes Deutschland“-Episode mit Carola am Dienstag (25. Juni 2024) um 22.15 Uhr. Vorab ist sie bereits bei RTL Plus abrufbar. Wichtig zu erwähnen: Fälle wie die von Carola sind nicht die Regel. Die meisten Arbeitslosen versuchen schnellstmöglich wieder einer geregelten Tätigkeit nachzugehen.