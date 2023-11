Bürgergeld-Empfängerin verzweifelt: Sie hat nur noch 20 Euro pro Woche für Zigaretten

Sie ist schon ein echtes „Hartz und herzlich“-Urgestein. Seit einiger Zeit schon begleitet die RTL-Zwei-Armutsdoku Leistungsempfänger (früher Hartz 4, heute Bürgergeld) aus ganz Deutschland. Mit dabei auch Manja aus Rostock Groß-Klein. Das Leben hat es nicht immer gut gemeint mit der resoluten Dame. Nicht nur, dass die an Multiple Sklerose erkrankte Frau im Rollstuhl sitzt, auch ihre Wohnung hat sie verloren. Sie wohnt nun in einem Pflegeheim.

Grundsätzlich eine gute Sache für die Gesundheit der Sozialhilfe-Empfängerin. Doch glücklich ist Manja, die vorher in einem Obdachlosenheim lebte, nicht. „Da bin ich lieber im Obdachlosenheim oder in der anderen Buchte. Da habe ich meine 470 Euro für mich gehabt, jetzt gibt es nur noch 125 Euro im Monat. Da hast du 20 Euro pro Woche, um dir Zigaretten leisten zu können. Mehr ist das nicht“, schimpft die Bürgergeld-Empfängerin.

Bürgergeld-Empfängerin muss ins Pflegeheim

Manja wirkt fast verzweifelt: „Kannst dir noch nicht mal einen Friseur leisten oder Fußpflege.“ Und doch gebe es auch positive Aspekte an ihrem neuen Zuhause. Die Leute im Heim seien ganz nett, betonte die schwerkranke Frau. Vor allem die Schwestern. Jedoch sei in der Einrichtung nicht allzu viel los. „Tote Hose“, bringt es Manja knallhart auf den Punkt.

Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer. „Aber nächste Woche geht die Physiotherapie los“, freut sich die RTL-Zwei-„Hartz und herzlich“-Darstellerin. Ein bisschen Bewegung wird ihr und vor allem ihrer Gesundheit sicherlich gut tun. Und vielleicht merkt Manja dann auch, es eventuell gar nicht mal so schlecht ist, nicht mehr ganz so viel Geld für die ungesunden Zigaretten in der Tasche zu haben.

Die Folge „Hartz und herzlich“ mit Manja zeigt RTL Zwei am Freitag, 20. Oktober 2023, um 16.05 Uhr. Du kannst die Episode aber auch bereits vorab bei RTL Plus anschauen. Betont werden muss auch: Die meisten Bürgergeld-Empfänger sind, wie auch Manja, nicht freiwillig arbeitslos. Sie wollen schnellstmöglich wieder arbeiten. Auch wenn in der politischen Debatte der vergangenen Wochen ab und an ein anderes Bild vermittelt wurde.