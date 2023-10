Bürgergeld-Empfängerin bekommt neue Zähne – die Krankenkasse zahlt alles

Das Thema Zähne und Zahnarzt scheint Deutschland nicht loslassen zu wollen. Nachdem CDU-Spitzenpolitiker Friedrich Merz vor einigen Tagen das Thema mit seiner Aussage über Flüchtlinge, die angeblich den Deutschen die Termine streitig machen, aufgeheizt hatte, war es auch im ZDF-Talk von Markus Lanz ein Gesprächsinhalt (hier die ganze Diskussion). Doch nicht nur dort. Auch RTL-Zwei behandelt das Thema Zahnersatz – in einem Video, das der Sender auf seine „Hartz und herzlich“-Seite im Netz hochlud.

So braucht „Bürgergeld“(das in der RTL-Zwei-Sendung noch Hartz 4 genannt wird)-Empfängerin Petra aus den Benz-Baracken dringend eine komplexe zahnärztliche Behandlung. Doch das birgt gleich zwei Problematiken. Zum einen leidet die Mannheimerin an einer ausgeprägten Zahnarzt-Phobie, zum anderen weiß jeder, der schon mal größere Probleme mit seinen Zähnen hatte, dass so ein Besuch beim Zahnmediziner richtig teuer werden kann.

„Hartz und herzlich“-Star Petra hat neue Zähne

4.000 Euro soll die Generalüberholung von Petras Zähnen kosten. Geld, dass die „Hartz und herzlich“-Teilnehmerin nicht hat. Doch zum Glück konnte sie sich mit der Krankenkasse einigen. Es sei als Härtefall angenommen worden, berichtet Petra in dem fünf Minuten langen Clip.

„Die Krankenkasse rechnet jetzt mit dem Zahnarzt ab“, berichtet die glückliche Patientin. „Hätte ich jetzt den Härtefallantrag, den ich gestellt habe, abgelehnt gekriegt, dann hätte ich halt dagestanden. Was mache ich jetzt? Die Alternative wäre gewesen, beim Jobcenter ein Darlehen zu nehmen und es dann zu bezahlen.“

Beim Zahnarzt jedoch wird Petra immer nervöser, sie sei jedoch auch stolz, dass sie es durchgezogen habe. Ein komplett neues Lebensgefühl für die sechsfache Mutter. Und ein ganz neues Lächeln auch: „Jetzt habe ich wenigstens wieder Zähne im Mund und kann wieder beißen. Und die Falten sind weg durch das Gebiss, vorher war ja alles eingefallen.“ Es scheint also, als gebe es trotz aller Panikmache noch freie Zahnarz-Termine …