Bürgergeld-Empfängerin wird gefragt, wie viel Geld sie schon bekommen hat: Ihre Reaktion spricht Bände

Das Bürgergeld ist schon seit Jahren ein Streitpunkt. Während die einen die Fahne des Sozialstaats hochhalten, kritisieren die anderen, dass es sich zu viele in der sozialen Hängematte bequem gemacht haben. Eine, die es sich definitiv zu bequem gemacht hat, ist Bürgergeld-Empfängerin Carola. Ob Hartz IV oder Bürgergeld, die Kölnerin hat jede Unterstützung mitgenommen, die sie kriegen konnte. Nur gearbeitet hat sie nicht wirklich.

Sie bemüht sich aber auch nur bedingt. Da werden Bewerbungen einfach handschriftlich auf ein Blatt Papier gekritzelt, und auch sonst scheint die Motivation der Kölnerin, dem Bürgergeld-Bezug ein Ende zu setzen, eher schlecht als recht.

Bürgergeld-Empfängerin weiß nicht, wie viel Geld sie schon erhalten hat

Bezeichnend auch: Als die Protagonistin der RTL-Zwei-Sozialreportage „Armes Deutschland“ gefragt wird, wie viel Geld sie denn zeitlebens schon vom Amt erhalten habe, kann sie nur verlegen lächeln. Sie weiß es einfach nicht. „Wie soll ich das ausrechnen? Das kann ich nicht sagen“, so Carola. Die Zahl sei einfach zu hoch. Doch sie komme gut damit klar.

„Ich finde das in Ordnung, wie Deutschland das macht. Weil ich habe im Moment nichts auszusetzen oder zu motzen bei denen. Für mich ist das im Moment in Ordnung“, so die Dauerarbeitslose, die im Anschluss in der RTL-Zwei-Sondersendung „Armes Deutschland: Carolas Welt“ beschreibt, wie ein typischer Nachmittag bei ihr und ihrem Partner aussehe. Spazierengehen, Fernsehgucken… Aber auch Pizzaessen steht da auf dem Plan, so Carola.

Mittlerweile aber auch die Musik. So hat Carola zusammen mit YouTuber „Der Marc“ einen Ballermann-Song aufgenommen. Darin heißt es unter anderem: „Ich bin der Traum für alle Männer und ich schlafe gerne länger. Der deutsche Staat zahlt mir den Suff und Mallorca ist ein Puff.“

Goethe wäre bestimmt stolz. Die Zuhörer jedoch weniger. Welch Shitstorm über die Bürgergeld-Empfängerin hereinbrach

Wichtig: Carola ist ein Sonderfall. Die meisten Empfänger von Sozialleistungen wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.