Ex-Bürgergeld-Empfängerin zieht in neues Haus – gekauft hat es wer anderes

Mit Sozial-Dokus wie „Armes Deutschland“, „Hartz und herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ begeistert der Sender RTL2 seine Zuschauer bereits seit Jahren. Das Interesse der Zuschauer am Alltag von Bürgergeld-Empfängern scheint riesig, schließlich werden immer wieder neue Folgen produziert.

Auch Sandra ist eine der Protagonistinnen von „Hartz und herzlich“. Für die sechsfache Mutter steht demnächst ein Umzug an, der ihre normale Routine durcheinander bringt.

Ex-Bürgergeld-Empfängerin wollte ins Grüne ziehen

Am Dienstag (12. August) zeigt RTL2 die „Hartz und herzlich“-Folge „Geisterjagd in Groß Klein“. In dieser Episode bereitet Sandra ihren großen Umzug vor. Die sechsfache Mutter wird gemeinsam mit ihrem Partner Tino und ihren Kindern nach Ostfriesland ziehen. Vor mittlerweile 10 Jahren ist sie mit ihrer Familie in die 102 Quadratmeter große Wohnung in Rostock gezogen. Doch schon seit Jahren wünscht sich Sandra eine größere Bleibe im Grünen.

Jetzt konnte ihr Partner Tino seiner Liebsten diesen Wunsch erfüllen. Er hat einen Kredit von der Bank erhalten und das Eigenheim gekauft. Auf die Frage des RTL2-Teams, was passieren wird, falls es mit der Zeit einen finanziellen Engpass gibt, antwortet Sandra entspannt: „Da haben wir noch keinen Plan.“ Weiter stellt sie klar: „Er hat das Haus gekauft, nicht ich. Ich bin nur Mitbewohnerin. Er könnte mich jederzeit, wenn ich böse bin, rausschmeißen. Aber ich bin ja nicht böse.“

Sorgen muss sich Sandra jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Die ehemalige Bürgergeld-Empfängerin ist sich sicher: „Solange er mich liebt, wird er mich auch da wohnen lassen.“ In Ostfriesland wird Tino einen neuen Job beginnen, Sandras Kinder müssen neue Schulen und Kitas besuchen. Die neue Bleibe hat reichlich Platz für die große Familie, sogar einen Garten für Hühner wird es geben.

Sandra steckt aktuell voll und ganz im Umzugsstress. Die sechsfache Mutter packt das Hab und Gut der Familie zusammen, lediglich die Möbel baut Tino auseinander. Als Umzugskartons dienen Bananenkisten, die die Familie von Supermärkten geschenkt bekommen hat. Mit dem Umzug erfüllt sich die 41-Jahre einen großen Lebenstraum.