Bürgergeld-Empfängerin hat bizarre Wohnungs-Pläne – „Wellnessdusche und LED-Licht“

Eine Wohnung mit Luxus-Dusche? Genau das kann sich Bürgergeld-Empfängerin Celine sehr gut vorstellen. Die junge Protagonistin aus dem RTL2-Format „Hartz und Herzlich“ will ihre alte Wohnung im Rostocker Stadtteil Groß Klein schnellstmöglich verlassen. Dort lebt sie mit ihrem Kumpel Falko in einer kleinen Ein-Zimmer-Wohnung.

Die beiden Bürgergeld-Empfänger planen deshalb aktuell, sich zu vergrößern. Und haben Irres in Aussicht.

Bürgergeld-Empfängerin: Bizarre Wohnungs-Pläne

Eigentlich hatten Celine und Falko ein Haus mit Pool und Pferdestall im Visier, doch in der Freitags-Folge (22. September) verrät Falko, dass sie das Haus nicht bekommen hätten. Deshalb muss nun etwas Neues her. Und bei der Suche stößt Celines Mitbewohner auf eine besondere Wohnung.

Zunächst auf eine Vier-Zimmer-Wohnung für 450 Euro an der polnischen Grenze. Für Celina optimal, ist sie nach zwei Minuten Fußweg in Polen, wo sie glaubt, supergünstig einkaufen zu können. „Da sind richtige geile Markenklamotten“, platzt es aus der jungen Mutter einer zweijährigen Tochter heraus, die ihr Kind nach einem Beschluss des Jugendamtes derzeit allerdings nicht sehen darf.

„Wellnessdusche und LED-Licht“

Doch Falko findet noch etwas Besseres für die beiden: „Das, worauf ich mich am meisten freue bei der Besichtigung, ist eine Wohnung mit Wellnessdusche, eine Dusche mit LED-Licht, Radio in der Dusche und man sitzt in der Dusche.“ Bürgergeld-Empfängerin Celine flippt völlig aus, ist hellauf begeistert und kann es kaum erwarten, Sauna-Feeling pur zu Hause zu haben.

