Bürgergeld-Empfängerin verliert die Fassung – „So eine Schweinerei!“

Bei „Hartz und herzlich“-Protagonist Bärbel ist in den neuen Folgen der Wurm drin. Die Bürgergeld-Empfängerin hat Probleme mit ihrem Internetanbieter. Somit kann sie weder im Internet surfen noch fernsehen.

Um das Problem zu klären, ruft die Bürgergeld-Empfängerin bei ihrem Anbieter an. Doch die Person auf der anderen Seite kann ihr nicht helfen. Ein Umstand, der die 64-Jährige ziemlich wütend macht.

Bürgergeld-Empfängerin auf 180

Schritt für Schritt versucht Bärbel den Ansagen am Telefon zu folgen. Sie soll den Router neu starten und den Fernseher aus- und wieder anschalten. Die Bürgergeld-Empfängerin klagt darüber, dass sie öfter mal Netzprobleme hat und ohne Internet dasteht.

Trotz der Hilfe am Telefon lässt sich bedauerlicherweise nichts machen. Das hört Bärbel nicht gerne. „Das heißt, dass ich bis morgen keine Internetverbindung habe? Wofür zahle ich dann, wenn ich nichts bekomme?“, ruft sie wütend in den Hörer. Nachdem sie aufgelegt hat, wird ihre Laune auch nicht besser.

„Du bezahlst und bezahlst und kannst nichts machen. So eine Schweinerei“, wettert sie weiter. Bärbel soll nun eine E-Mail an ihren Anbieter schicken, was sich ohne WLAN als schwierig herausstellen soll. Da sie in ihrer Wohnung kein Handynetz hat, muss sie also vor die Tür gehen, um die Mail abzuschicken. Aber damit sie ihren neuen Router bekommt, muss sie diesen Weg wohl oder übel auf sich nehmen.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Im Vorfeld gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.