Bürgergeld-Empfängerin plant neue Küche und gönnt sich Konzertkarten – „Ich muss einfach nur raus“

Sandra lebt mit ihren Kindern aktuell in Rostock in einer Plattenbausiedlung. Die Bürgergeld-Empfängerin ist Sechsfachmutter und derzeit arbeitslos. Um die Ferien der Kinder gut zu nutzen, plant die 39-Jährige aber schon allerhand Aktivitäten.

In der RTL2-Sozial-Doku „Hartz und herzlich“ erzählt die Bürgergeld-Empfängerin stolz, bald auf ein Konzert zu gehen.

Bürgergeld-Empfängerin gönnt sich Konzertkarten

Lange will Sandra mit ihrer Familie nicht mehr in Rostock in ihrer 102 Quadratmeter großen Wohnung bleiben. Sie sucht sich ein neues Zuhause in Ostfriesland. Deshalb reist sie in den Sommerferien erst einmal dorthin, anschließend geht es weiter zu einem Konzert von „The Kelly Family“-Star Angelo Kelly. Die Preise des Künstlers beliefen sich im vergangenen Jahr zwischen 45 und 90 Euro.

Es stehen also einige Kosten für die Bürgergeld-Empfängerin an. Denn neben den Konzerttickets wünscht sie sich am liebsten auch wieder einen Hund.

Wegen eines Verbots des Veterinäramtes darf Sandra keinen Hund mehr halten, in Ostfriesland hofft sie aber wieder auf ein Haustier. „Seit ich den Hund nicht mehr habe, fühle ich mich hier einsam. Ich brauche irgendeine Beschäftigung. Ich will arbeiten und das schon länger. Aber meinen Beruf, den ich haben möchte, kriege ich hier in Rostock nicht. Also Essenvorbereitung.“

In Ostfriesland will sie ein paar Reitvereine aufsuchen und versuchen, eine Ausbildung zur Pferdewirtin zu absolvieren. „Ich muss einfach nur raus, es geht einfach nicht.“ Auch andere Darsteller der Doku, die damals noch von Hartz 4 lebten und das heutige Bürgergeld beziehen, wollen gerne einer geregelten Arbeit nachgehen.

Bürgergeld-Empfängerin plant neue Küche

Bevor es bei Sandra so weit ist, steht in Rostock aber erst noch eine neue Küche auf dem Programm. „Ich habe meinen Küchenschrank rausgeschmissen und die Tapete abgerissen. Wegen Schimmel“, erzählt Sandra bei „Hartz und herzlich“. Eine gute Freundin hat zum Glück noch eine Küche für sie, die bald in der Wohnung eingebaut werden soll. Kosten werden aber sicher dennoch entstehen.

Jetzt kann man Sandra nur wünschen, dass es bei den anstehenden Ausgaben ganz schnell mit einer Ausbildung in Ostfriesland klappt…

