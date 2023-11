Bürgergeld-Empfänger will zocken und kauft sich Playstation-Karte – „Bin pleite“

Bürgergeld-Empfänger Marcel kommt im Monat gerade so über die Runden. Der Rostocker lebt in einer Plattenbau-Siedlung, ist seit einem Jahr arbeitslos. In seiner Freizeit ist er aber für die Freiwillige Feuerwehr tätig. Und hat noch ein weiteres Hobby: Playstation Zocken!

In der Sozial-Doku „Hartz und Herzlich“ verrät der 25-Jährige jetzt, dass er einen großen Zock-Tag mit seiner Ex-Freundin plant. Doch dafür muss der Bürgergeld-Empfänger noch etwas einkaufen, was ihm das letzte Geld kostet.

Bürgergeld-Empfänger will zocken – jetzt ist er pleite

800 Euro hat der RTL2-Darsteller monatlich zur Verfügung. Neben dem Bürgergeld erhält Marcel auch Halbwaisenrente. Das Geld reicht bei dem Rostocker aber vorne und hinten nicht. Sein Hobby scheint einfach zu teuer zu sein. „Ich muss was einkaufen – eine neue Playstation-Karte. Weil ich demnächst mit Nicole zocken will“, verkündet der junge Mann in der „Hartz und Herzlich“-Folge am Freitag (24. November).

*** Anmerkung: Bei „Hartz und Herzlich“ handelt es sich um Einzelfälle, einige Bürgergeld-Empfänger wollen auch dringend eine Arbeit haben.

„Nicole und ich wollen einen Zocker-Faultag machen. Eigentlich könnten wir das demnächst auch bei ihr zocken. Aber Split Screen ist scheiße. Wenn sie einen zweiten Monitor hätte, könnte sie die Playstation auch mit zu mir nehmen. Dann könnten wir so zocken.“ Vor dem geplanten Zock-Tag muss Marcel noch schnell einkaufen gehen. Der Wocheneinkauf an Lebensmitteln steht an. Nudeln, Käse, Soße – und eben auch eine Playstation-Karte (PS-Karte).

„Eine PS-Karte für 30 Euro habe ich noch gekauft, eine Guthabenkarte“, verrät Marcel nach seinem Rewe-Gang. Dann fällt ihm auf: „Ich habe kein Geld mehr über. Ich bin pleite.“ Die Playstation-Karte, mit der er mehr Spiele kaufen kann, werde in circa zwei Tagen leer sein, mutmaßt Marcel.

Jetzt hat der Bürgergeld-Empfänger durch den Einkauf also kein Geld mehr übrig. Doch wie sieht sein Plan aus? „Wenn ich kein Geld habe, dann weiß ich nicht, dann gehe ich schnorren. Das macht man dann so.“

Die ganze Folge von „Hartz und Herzlich“ kannst du um 16.05 Uhr bei RTL2 sehen.