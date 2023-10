Bürgergeld-Empfängerin plant OP für fast 1.000 Euro

Nicole und René haben ihre Familie vergrößert. Das Paar aus der RTL2-Sozialreportage „Hartz und Herzlich“ hat seit fünf Monaten fünf Kinder. Für Bürgergeld-Empfängerin Nicole ist damit jetzt aber Schluss.

Die Fünffachmutter aus dem Stadtteil Rostock Groß Klein hat einen Plan, um nicht noch weitere Kinder zu bekommen. Und der kostet sie einige Hundert Euro.

Bürgergeld-Empfängerin plant teure OP

In der RTL2-Sendung erklärt sie am Montag (25.September), was genau sie vorhat: „Jetzt habe ich auch einen Termin für meine kleine OP. Ich lasse mir meine Eileiter durchschneiden. Damit ich keine Kinder mehr bekommen kann. Weil ich genug habe, ich habe fünf Kinder, es reicht. Ich möchte keine Kinder mehr bekommen.“ Deshalb steht für die Bürgergeld-Empfängerin fest: „Um auf ganz Nummer sicher zu gehen, lasse ich mich jetzt sterilisieren.“

Das Doofe für Nicole ist jedoch: Die Krankenkasse übernimmt keinerlei Kosten. „Alles Selbstleistung.“ Für die Rostockerin gibt es nun zwei Möglichkeiten, wie sie bei „Hartz und Herzlich“ weiter verrät. „Die einfachste Methode ist, einfach nur durchschneiden. Kostet 900 Euro. Wenn man ein Stück von den Eileitern entfernt, bzw. komplett entfernt 1200 Euro.“

Nicole plant die einfache Methode für fast 1000 Euro, weil es für sie günstiger ist. „Das Geld für die andere haben wir leider nicht“, so die RTL2-Darstellerin. Ein Drittel vom Gesamtpreis hat Nicole bereits zusammen. Den Rest muss sie noch zusammensparen, bevor sie den großen Schritt wagt.

Ganze Folgen von „Hartz und Herzlich“ kannst du montags bis freitags um 16.05 Uhr bei RTL2 oder in der Mediathek bei RTL+ sehen.

