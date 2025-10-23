Bürgergeld-Empfängerin: „Wenn ich weiter vom Jobcenter lebe, werde ich verhungern“

Die Protagonisten der RTL2-Dokumentation „Hartz und herzlich“ wissen, was es bedeutet, von einem kleinen Budget zu leben. Die meisten von ihnen sind von staatlicher Unterstützung, wie beispielsweise dem Bürgergeld, abhängig und drehen im Monat jeden Cent zweimal um.

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ erzählt Bürgergeld-Empfängerin Pamela, dass sie eine große Änderung plant. Die gebürtige Berlinerin möchte nicht länger vom Amt abhängig sein und endlich eine Vollzeit-Stelle finden, die ihr Spaß macht.

Bürgergeld-Empfängerin will auf eigenen Beinen stehen

„Ich habe dem Jobcenter gesagt, dass sich was ändern wird. Ich will weg vom Jobcenter“, erzählt Pamela in der Folge namens „Süße Versuchung“. Die Wahl-Rostockerin wünscht sich einen Vollzeitvertrag, um nicht mehr vom Bürgergeld abhängig zu sein. Der Grund dafür ist eine erschreckende Bilanz, die sie gezogen hat.

+++ auch interessant für dich: Ex-Bürgergeld-Empfängerin hat wieder Arbeit- „Bekomme weniger als vom Amt“ +++

„Ich habe mir das mal ausgerechnet. Wenn ich weiter vom Jobcenter lebe, werde ich irgendwann verhungern. Die wollen ja das Bürgergeld einkassieren und die Renten kürzen. Am Ende habe ich gar nichts mehr und das mache ich nicht mit“, betont Pamela.

+++ auch interessant für dich: Bürgergeld-Empfängerin steht auf Kriegsfuß mit dem Jobcenter – „Möchte wissen, wo mein Geld ist“ +++

Weiter noch: „Ich bin eine von denen, die arbeiten möchte.“ Bleibt abzuwarten, ob sie denn nun eine für sich geeignete Stelle findet. Die 58-Jährige hat nach eigenen Angaben zumindest schonmal etwas in Aussicht, wo sie nun eine Bewerbung samt Lebenslauf hinschicken möchte.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ täglich ab 18.05 Uhr. Vorab ist die Sendung auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.