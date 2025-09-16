Bürgergeld-Empfänger: „Komme mit einer Schubkarre voll Geld aus dem Jobcenter“

Am Dienstagabend (16. September) zeigt RTL2 die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Magdeburg. Dort sehen die Zuschauer, wie es um Bürgergeld-Empfänger Micky steht. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten wartet er darauf, dass sein Weiterbewilligungsantrag genehmigt wird.

Micky ist dabei guter Dinge. Auch, wenn das Bürgergeld immer noch nicht auf sein Konto eingezahlt wurde. Die RTL2-Kameras begleiten ihn zu seinem Termin beim Jobcenter, wo er nach dem Stand der Dinge fragen möchte. Nach dem Gespräch ist der Arbeitslose gut gelaunt.

Arbeitsloser wartet auf Bürgergeld

„Ich habe einen Termin zwecks meiner finanziellen Lage und wie ich die letzten Monate überstanden habe. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich denke mal, ich habe ein gutes Gefühl“, erzählt Micky, während er in Richtung des Jobcenters schlendert.

Der Weiterbewilligungsantrag wurde von ihm zwar eingereicht, doch Geld vom Amt hat Micky bis dato nicht erhalten. Nach dem Termin erfährt der „Hartz und herzlich“-Protagonist auch, woran das liegt. „Das ist immer noch in der Entscheidung“, erklärt der Bürgergeld-Empfänger. Drei bis vier Wochen soll der Vorgang noch dauern.

Bürgergeld-Empfänger reibt sich die Hände

Sonderlich unruhig macht Micky die restliche Wartezeit jedoch nicht. „Ich sehe es positiv, weil ich das ja alles nachgezahlt bekomme. Das zähl ja ab dem Tag der Neuantragsstellung. Dann komme ich mit einer Schubkarre voll Geld aus dem Jobcenter raus. Dann werde ich gleich zum nächsten Kiosk fahren und alles verprassen“, scherzt der Magdeburger.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ laufen immer dienstags ab 21.15 Uhr im TV-Programm von RTL2. Die Folge mit Micky wird am 16. September ausgestrahlt und ist bei RTL+ abrufbar.