Bürgergeld-Empfängerin geht auf Shoppingtour – „Fühle mich wie ein Promi“

Bürgergeld-Empfängerin Sandra aus Rostock stehen schöne Tage bevor. Die Sechsfachmutter lebt mit ihrem Partner und drei Kindern in einer Plattenbau-Siedlung und muss mit wenig Geld auskommen. Umso größer ist die Freude für die Bürgergeld-Empfängerin (die früher Hartz 4 bezog), dass sie nun was richtig Cooles erleben kann und sich einen Traum erfüllt. Die 39-Jährige geht bald auf ein Konzert der Kelly Family.

Doch dafür muss erst einmal ordentlich geshoppt werden! Das Kamerateam der RTL2-Doku „Hartz und Herzlich“ begleitet Sandra in der Folge am Freitag (10. November) bei ihrer Shoppingtour durch die Stadt.

Bürgergeld-Empfängerin geht auf Shoppingtour

„Die meisten kennen mich, dass ich Jogginghosen anhabe, nicht so glitzermäßig und so. Ich möchte schon mal was Besonderes anziehen“, sagt Sandra im RTL2-Format. Doch das Ganze erweist sich zunächst schwieriger als gedacht. Denn ihr sei es wichtig, „dass ich da ordentlich angezogen bin und mich nicht blamieren muss, wie ich manchmal rumrenne. Etwas Besonderes, was man nicht im Alltag anzieht.“

Nach langem Suchen findet die Bürgergeld-Empfängerin, die aktuell keine Arbeit hat, aber gerne wieder arbeiten gehen würde, eine Hose, die auch zu ihren Schuhen passt. Nur ein Oberteil oder eine Jacke fehlt der Rostockerin noch. Der Shoppingstress macht ihr zu schaffen: „Ich hasse shoppen, ich hasse shoppen!“ Was bei „Hartz und Herzlich“ gezeigt wird, sind übrigens Einzelfälle. Viele Bürgergeld-Empfänger möchten wie Sandra Arbeit finden und dem Staat nicht auf der Tasche liegen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Shopping steht aber dennoch erst mal auf dem Plan für Sandra. Am Ende läuft es sogar sehr gut für die TV-Protagonistin und sie empfindet Star-Glamour pur: „Wir haben eine richtig geile Jacke gefunden. Die ist kuschelig warm. Ich fühle mich mit der Jacke fast wie ein Promi. Weil so etwas habe ich noch nie angehabt, vor allem nicht von der Firma!“

Kosten? Das verrät Sandra vor der Kamera nicht. Nur so viel aber: „Wir liegen in dem Limit drin, was ich mir gesetzt habe.“ Na dann kann das „Kelly Family“-Konzert ja kommen!

Mehr News:

Die ganze Folge von „Hartz und Herzlich“ kannst du um 16.05 Uhr bei RTL2 sehen oder schon vorab in der Mediathek bei RTL+.