Ex-Bürgergeld-Empfänger findet Job und wird nach zehn Tagen rausgeworfen – „War mir zu anstrengend“

Und das wars schon wieder! Der ehemalige Bürgergeld-Empfänger Pascal erhält von seinem Arbeitgeber eine schlechte Nachricht. Der Mannheimer, der vor zehn Tagen einen neuen Job in einer Reinigungsfirma angenommen hat, wurde schon wieder entlassen.

Ganz unschuldig ist der Ex-Bürgergeld-Bezieher, der sein Leben in der RTL2-Sozial-Doku „Hartz und Herzlich“ teilt, aber wahrlich nicht.

Ex-Bürgergeld-Empfänger verliert Job

Pascal ist erst 22 Jahre alt – einen Job zu finden, fällt dem jungen Mann aufgrund einer Gehbehinderung aber schwer. Umso glücklicher schien er zunächst, den Job bei der Reinigungsfirma gefunden zu haben. Und jetzt das: Man hat ihn dort nach nur zehn Tagen schon wieder rausgeschmissen.

+++ Bürgergeld-Empfänger bringen RTL2-Zuschauer auf die Palme – „Das ist eine Unverschämtheit“ +++

Der Grund: Pascal hat sich eines morgens kurz vor Arbeitsantritt krankgemeldet, weil ihm schwindelig war. Ein paar Tage zuvor fehlte er, weil er verschlafen hatte. Zu viel innerhalb von nur einer Woche für seinen Arbeitgeber. Jetzt ist er den Job also wieder los.

Bei „Hartz und Herzlich“ sagt er in der Folge am Montag (14. Oktober) dazu: „Ich war auf jeden Fall motiviert für den Job, aber es war schon nicht ohne. Für die Beine war das eigentlich nichts, muss ich ehrlich sein. Aber ich kann mich ja nicht immer auf den Beinen ausruhen und sagen, ich kann das nicht machen, ich kann jenes nicht machen. Es ist ja auch nicht der Sinn der Sache, vom Amt zu leben. Man will ja irgendwann nach vorne gehen und nicht stehen bleiben.“

Bürgergeld: Pascal fasst neuen Plan

Und genau aus diesem Grund fasst Pascal einen Entschluss. Er bittet seinen Nachbarn Elvis um Hilfe, der ihm möglicherweise einen neuen Job als Beifahrer bei einem Fahrdienst organisieren kann. „Ich habe mich mal mit Elvis kurzgeschlossen, der macht ja den Fahrdienst und so. Jetzt wollte ich ihn mal anrufen und nachfragen, ob da noch was frei ist“, so der 22-Jährige in die RTL2-Kamera.

Am Telefon mit Elvis gesteht er dem Nachbarn seine Kündigung: „Mit dem anderen hat es leider nicht hingehauen. Das war mir auch zu anstrengend und so. Von den Beinen her.“ Doch der Ex-Bürgergeld-Bezieher könnte Glück haben, Elvis will mit seiner Chefin sprechen und versuchen, seinen jungen Nachbarn in der neuen Firma unterzubringen.