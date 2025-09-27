Bürgergeld-Doku: Brisantes Thema macht RTL-Zwei-Zuschauer fassungslos! „Sollte sich schämen“

Der fünffache Vater Florian, bekannt aus der RTL-Zwei–Bürgergeld-Doku „Hartz und herzlich“ hat großen Grund zur Freude! Seine Töchter Anna und Lea überraschten ihn mit Schwangerschaftsnews. Florian wird gleich zweifach Opa und kann sich vor Freude kaum kontrollieren.

Vor der RTL-Zwei-Kamera gibt er nun tiefe Einblicke in sein Gefühlsleben. Auch auf YouTube schlagen die Neuigkeiten hohe Wellen. Die Zuschauer diskutieren hitzig unter einem Video auf dem offiziellen „Hartz und herzlich“-Kanal zu Florians Neuigkeiten. Was macht sie so fassungslos?

Im Kreise seiner Liebsten beschreibt der Fünffacher Vater seine aktuelle Freude: „Innerhalb von zwei Monaten zwei Mal Opa zu werden: Bei Anna dachte ich mir: ‚Okay. Jetzt wirst du einmal Opa.‘ Und dann kommt Lea zwei bis drei Wochen später und sagt mir das Gleiche. Ich dachte nur: ‚Ei!‘“

++ auch für dich interessant: Bürgergeld-Empfängerin sauer – „Wenn die Ämter keine Probleme machen würden“ ++

Zudem erklärt er, dass er sich zutiefst über für seine beiden Töchter freue. In Zukunft plant er die beiden zu unterstützen und bei bürokratischen Fragen und Prozessen, wie dem Kindergeld, unter die Arme zu greifen.

Schwangerschaften sorgen für Gesprächsstoff bei YouTube

Klar ist: Gerade in jungen Jahren freuen sich werdende Eltern besonders, wenn ihre eigenen Eltern ihnen mit Erfahrung und Fürsorge Sicherheit geben. Doch viele der Zuschauer der Bürgergeld-Doku merken etwas anderes an. Sie stört das junge Alter von Anna und Lea.

Zudem werfen sie Florian vor, seine Töchter unzureichend über Verhütung aufgeklärt zu haben. Das wird besonders anhand der Kommentare auf YouTube ersichtlich. Zahlreiche Menschen zeigen sich fassungslos und nehmen kein Blatt vor den Mund. Doch es gibt auch einige, die sich kein direktes Urteil erlauben wollen, und positive Reaktionen.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Zuschauerreaktionen:

„Die nächste Generation für die Staffeln 15 und aufwärts ist also gesichert – gesponsert vom Bürgergeld.“

„Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Eigentlich: leben und leben lassen. Aber mir tun die Kinder leid.“

„Die nächsten Staffeln sind gesichert.“

„Wenn Teenager Kinder bekommen, obwohl sie selbst noch fast Kinder sind, ist im Haushalt echt einiges schiefgelaufen.“

„Er sollte sich schämen, seine Kinder nicht ordentlich aufzuklären.“

„Es ist schön. Man freut sich für Florian.“

„Teenager, die Kinder bekommen. Echt nicht mehr normal!“

„Ich würde mich nicht so freuen, wenn meine Kinder noch keinen Berufsabschluss haben.“

Die neuesten Entwicklungen aus Florians Leben sind in der Bürgergeld-Doku „Hartz und herzlich“ zu sehen. Sie wird bei RTL2 ausgestahlt und ist bei RTL+ verfügbar.