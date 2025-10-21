Ex-Bürgergeld-Empfängerin hat wieder Arbeit- „Bekomme weniger als vom Amt“

„Hartz und herzlich“-Protagonistin BärbelHä hat nach langer Suche endlich wieder einen Job gefunden. In den neuen Folgen der RTL2-Doku spricht die ehemalige Bürgergeld-Empfängerin über den ersten Tag bei ihrer neuen Arbeit als Reinigungskraft.

Neben ihren Kollegen und ihrem Aufgabenbereich, kommt Bärbel auch auf das Gehalt zu sprechen, was sie bei ihrem neuen Job bekommt. Die Bilanz der Ex-Bürgergeld-Empfängerin fällt für sie dabei nüchtern aus.

Bürgergeld-Empfängerin hat neuen Job

Lange hat die 54-Jährige nach einem passenden Job gesucht – nun hat sie ihn endlich gefunden. Nach ihrem ersten Tag schwärmt Bärbel von der neuen Arbeitsstelle: „Ich habe nette Kollegen und es hat Spaß gemacht. Die Arbeit ist aber natürlich auch anstrengend.“

+++ auch interessant für dich: Bürgergeld-Empfängerin steht auf Kriegsfuß mit dem Jobcenter – „Möchte wissen, wo mein Geld ist“ +++

Insgesamt zehn Etagen macht die fünffache Mutter nach eigenen Angaben in einer Schicht sauber. Den Job habe sie online bei „Kleinanzeigen“ gefunden und sich sofort mithilfe von ihrer Schwiegertochter Jasmin beworben. Wenig später kam dann die Zusage, erzählt Bärbel weiter.

„Das ist weniger als ich vom Amt bekommen habe“

Und wie sieht es mit ihrem Gehalt aus? „Das ist weniger als ich vom Amt bekommen habe. Also unter 700 Euro. Aber ich habe die Chance, woanders noch eingesetzt zu werden, sodass ich mehr verdiene. Andere würden sagen ‚Für das Geld gehe ich doch nicht arbeiten, da bekomme ich doch vom Amt mehr. Ich bin aber nicht so. Nur zu Hause sitzen, ist nichts für mich“, so Bärbel.

+++ auch spannend für dich: Bürgergeld-Empfänger hat zu viel Geld: „Cent-Stücke brauche ich nicht“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ täglich ab 18.05 Uhr. Vorab ist die Sendung auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.