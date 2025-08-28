Bürgergeld: Rentnerin auf Möbelsuche im Secondhand-Shop – „Ich kriege die Krise“

Die RTL2-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ zieht seit Jahren zahlreiche Menschen vor die TV-Bildschirme. Sie gewährt abwechslungsreiche Einblicke in das Leben von Sozialhilfe- und Bürgergeld-Empfängern sowie von Rentnern und Frührentnern.

Eine von ihnen ist Regina aus Rostock. Die 71-jährige Rentnerin lässt sich trotz aller gesundheitlicher und finanzieller Schwierigkeiten nicht unterkriegen.

Zur Abwechslung möchte sie sich endlich etwas gönnen: Sie plant, ihre Einzimmerwohnung mit gebrauchten Möbeln aus einem Secondhand-Kaufhaus zu verschönern.

Bürgergeld-Doku gibt Einblicke in den Alltag einer Rentnerin

„Ich wollte schon öfter mal eine Couch oder ein Bett kaufen“, erklärt sie vor der Kamera der Bürgergeld-Doku. Dabei denkt sie vorwiegend an mögliche Gäste, denen sie dann einen Schlafplatz bieten kann.

Als die 71-jährige Rentnerin das Secondhand-Kaufhaus betritt und sich einen Überblick über das Sortiment verschafft, ist sie schnell ernüchtert. „Hier ist nichts Gescheites“, stellt Regina deutlich fest.

Regina erlebt einen rabenschwarzen Tag

Doch plötzlich folgt die Wendung: Beim Betreten eines Raumes entdeckt sie ein Bett. „Ei, ei, ei! Ich kriege die Krise! Das geht ja gar nicht zu. Ach doch, das muss so“, zeigt sie sich erleichtert. Doch dann entdeckt sie ein am Bett befestigtes Papier, auf dem steht, dass es bereits verkauft wurde. Diese Erkenntnis sorgt für große Frustration. „Scheiße! Ich bin zu spät gekommen“, murmelt sie wütend vor sich hin.

Auch ein interessanter Schrank ist vergriffen. Schnell wird deutlich: Es scheint kein erfolgreicher Tag für Regina zu werden. „Das stinkt mich an. Ich bin schon wieder bedient jetzt“, schimpft sie vor der Kamera der Bürgergeld-Doku.

Wirft die Rentnerin etwa schon das Handtuch oder schaut sie sich noch weiter im Secondhand-Kaufhaus um? „Schade! Ich habe irgendwie immer Pech“, stellt sie traurig fest. Doch Aufgeben ist für Regina keine Option. Sie möchte sich weiter auf die Suche begeben. Ihr Traum von einem schönen Eigenheim, das sich für sie und ihre Gäste wie eine Wohlfühloase anfühlt, soll erreicht werden.

Wie ihre Geschichte weitergeht, wird in den kommenden Episoden der Bürgergeld-Doku „Hartz und herzlich“ aufgeklärt. Die beschriebene Ausgabe mit dem Titel „Geplatzte Schlüsselübergabe“ ist übrigens bei RTL+ verfügbar.