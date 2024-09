Bürgergeld: 18-Jährige bricht Ausbildung ab – „Ist nichts für mich“

In den Benz-Baracken von Mannheim ist das Leben oft ein Balanceakt zwischen Hoffnung und Realität. Viele Bewohner sind auf Bürgergeld angewiesen – ein gut bezahlter Job bleibt meist ein ferner Traum. Doch „Hartz und herzlich“-Star Anna (18) hatte einen Weg eingeschlagen, auf den alle stolz waren – bis sie plötzlich die Reißleine zog.

Anna hatte sich mit erstaunlichen Noten einen Ausbildungsplatz als Erzieherin gesichert. Ein Riesenerfolg für die Familie, die nach dem tragischen Verlust von Tochter Lisa-Marie (†16) und der Trennung der Eltern einige Schicksalsschläge verkraften musste. Doch die Freude währte nur kurz.

Bürgergeld: Anna hat genug von ihrer Ausbildung

Anna beschloss, die Ausbildung abzubrechen. In einer Folgen der Doku-Soap erklärt sie offen: „Ich hab es abgebrochen, weil es einfach nichts für mich ist.“ Mit dieser Entscheidung reiht sie sich in die Liste prominenter Beispiele ein, wie Beate, die aus Solidarität mit Freundin Ela ihren Job aufgab.

+++ Bürgergeld: Sohn schwänzt die Schule – Eltern zahlen saftiges Bußgeld +++

Für Anna war das fehlende Gehalt während der Ausbildung ein entscheidender Faktor. „Ich hab dafür kein Geld bekommen, was ich einfach schwachsinnig finde!“ sagt sie unverblümt. Doch Anna hat bereits einen Plan B: Ein Vorstellungsgespräch bei Marktkauf steht an. Ob an der Kasse oder beim Regale einräumen – sie will direkt ins Berufsleben einsteigen.

Trotz der aktuellen Wendung hat Anna langfristige Pläne. Sobald sie etwas gespart hat, möchte sie sich künstlerisch weiterentwickeln. „Danach will ich was mit Kunst machen“, verrät sie, auch wenn die genauen Details noch unklar sind.

RTL2 zeigt seit Montag (26. August) von Montag bis Freitag täglich um 18.05 Uhr neue Folgen von „Hartz und Herzlich“ aus den Mannheimer Benz-Baracken. Die Episoden sind im Anschluss auch immer in der Mediathek bei RTL+ zu sehen.