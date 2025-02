Bürgergeld-Empfängerin braucht Entspannungskur – „Alles so schwer“

In der aktuellen Folge (11. Februar 2025 um 21.15 Uhr) der RTL2-Doku-Soap „Hartz und herzlich“ dreht sich alles um Menschen aus der hessischen Stadt Kassel. Eine von ihnen ist die alleinerziehende Zwillingsmama Lisa (32), die seit drei Jahren Bürgergeld bezieht.

Sie möchte es endlich schaffen: Im nächsten Jahr versucht sie erneut eine Ausbildung zu beginnen. Schon einmal wagte sie diesen Schritt – ohne Happy End. Damals kam ihr ihre Schwangerschaft in die Quere und sie musste ihre Ausbildung zur Altenpflegehelferin abbrechen. Nun startet sie aber einen erneuten Anlauf. Trotzdem muss sie erst einmal wieder zu Kräften kommen. Was hat Lisa vor?

Bürgergeld-Empfängerin: Die eigene Gesundheit steht an erster Stelle

Aktuell steht bei ihr ihr Vollzeit-Job als Mama auf dem Plan. So versucht sie trotz eines sehr geringeren Budget ihren Kindern etwas zu bieten. Dies kostet sie aber einiges an Kraft, der Stress zieht sehr an ihren Nerven.

Ganz aufgelöst zeigt sie sich und teilt ihre Überforderung mit: „Das ist alles so schwer und ich bin halt auch alleine damit!“ Grund genug, sich nun Hilfe zu suchen. So hat die Hauptschulabsolventin nun eine Mutter-Kind-Kur bewilligt bekommen und kann endlich wieder ein bisschen entspannen. Die Vorbereitungen auf die Zeit laufen auf Hochtouren. Schließlich werden sie und ihre Kinder ganze vier Wochen nicht in der eigenen Wohnung sein – eine ziemliche Umstellung und neue Herausforderung für die junge Mutter.

Lisa tankt Kraft für ihre berufliche Zukunft

Selbstverständlich plagen sie daher auch vereinzelte Sorgen. Dabei geht es um die Kurklinik: „Die Bewertungen waren jetzt nicht so bombe“, zeigt sich Lisa pessimistisch. Dennoch freut sie sich von ganzem Herzen auf eine Kur, die ihr die nötige Kraft für ihre Ausbildung verleiht.

Doch nun zu ihrem nächsten Lebensschritt. Im ersten Ausbildungsjahr winkt Lisa ein Gehalt von 1170 Euro. Der Knackpunkt: Es wären nur 70 Euro mehr, als sie aktuell vom Staat als Unterstützung erhält. Wird sie dadurch wieder ihren Biss und ihre Motivation verlieren?

Eins steht auf jeden Fall fest: Wenn sie genauso viel Ehrgeiz bei ihrer zukünftigen Ausbildung wie beim Backen von Keksen zeigt, kann ihr zukünftiger Lebensschritt nur ein Volltreffer werden! Zudem würden sich ihre betreuten Senioren mit Sicherheit über ihre gebackenen Leckereien freuen.