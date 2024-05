Bürgergeld-Paar gönnt sich Trip nach Paris – „Zu eklig“

Einmal die Stadt der Liebe Paris sehen, gemeinsam unter dem Eiffelturm flanieren und das französische Flair genießen. Das erträumen sich viele Liebespaare. Und auch die Bürgergeld-Empfänger Dieter und Carmen aus Mannheim haben es sich drei Tage lang in Paris gutgehen lassen. Zumindest fast.

Denn Carmen macht in der RTL2-Sozial-Doku „Hartz und Herzlich“ Frankreichs Hauptstadt durchweg schlecht. Nach einem erholsamen Liebestrip sieht das nicht aus.

Bürgergeld: Ehepaar gönnt sich Paris-Trip

Kaum sind die beiden wieder in ihrer Heimatstadt Mannheim angekommen, wo sie mit fünf ihrer Kinder in einem Problemviertel unter einem Dach leben, lassen sie die Paris-Reise noch einmal Revue passieren. „Ich hätte es nie gedacht, die zeigen das immer so pompös im Fernsehen“, sagt Carmen in die RTL2-Kamera und betont, dass Paris alles andere als pompös sein soll. „Es gibt zu wenig Toiletten, ist alles dreckig. Wenn du durch die U-Bahn gehst, stinkt es nach Pisse.“

Ihr liebster Dieter sieht das ein bisschen anders, ihm habe die Reise Spaß gemacht. Carmen legt danach noch einen drauf: „Ist ja schön, dass es dir gefallen hat, aber mir nicht, mir war es zu eklig. Ich habe den Eiffelturm gesehen, habe Fotos gemacht – der Rest ist uninteressant. Vom Fernsehen her habe ich mir das viel schöner und besser vorgestellt.“

Bürgergeld-Empfängerin lässt kaum ein gutes Haar an Paris

Und dann hat die Bürgergeld-Empfängerin noch eine Idee: „Ruf den Bürgermeister an, der soll in Paris putzen. Dann komme ich wieder.“ Immerhin eine gute Sache kann Carmen dem ganzen Trip abgewinnen: Sie musste nicht kochen.

Und während sich die RTL2-Protagonistin Carmen schon wieder gut zu Hause eingelebt hat, träumt ihr Mann Dieter offenbar immer noch von der Kurzreise mit seiner Frau: „Wir haben ziemlich viel gesehen von Paris, es hat schon viel Spaß gemacht, mir das anzugucken.“ Sein Highlight: das Parc des Princes – das Stadion des Fußballvereins von Paris Saint Germain.

Wer die „Hartz und Herzlich“-Folge sehen will, der kann das am Dienstag um 17.05 Uhr bei RTL2 oder in der Mediathek bei RTL+.