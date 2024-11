Bürgergeld-Paar gibt Hunderte Euro aus – „Leben nicht mehr in der Steinzeit“

Maik und Jasmin stellen sich in den neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ zahlreichen Herausforderungen. Die 20-Jährige wohnt nämlich aktuell gemeinsam mit Sohn Lennox im Mutter-Kind-Heim. Ihr Ehemann hält währenddessen in der gemeinsamen Wohnung die Stellung.

Den gesamten Haushalt zu organisieren, fällt dem Bürgergeld-Empfänger dabei nicht so leicht. Doch er gibt sein Bestes, um seine Ehefrau zu entlasten und sie stolz zu machen. In der Folge „Hausmann“ (Erstausstrahlung am 13. November) gelingt ihm sogar ein persönlicher Meilenstein.

Bürgergeld-Empfänger kaufen neues Gerät

Die jungen Eltern haben im Haushalt alle Hände voll zu tun. Vor allem mit der Wäsche sind sie häufig überfordert. Also holen sich die Bürgergeld-Empfänger einen brandneuen Trockner, um sich das Aufhängen zu sparen. Maik schafft es, ihn nach der Lieferung anzuschließen und aufzustellen – ein Fakt, der ihn ziemlich stolz macht.

Als seine Frau sich das neue Gerät wenig später anschaut, fällt ihr sofort auf, dass ihr Ehemann einen fatalen Fehler gemacht hat. Trotzdem freut sich die Bürgergeld-Empfängerin über die neue Errungenschaft. „Wir leben halt nicht mehr in der Steinzeit oder in 1900 irgendwas. Auch, wenn wir wenig Geld haben, müssen wir uns weiter entwickeln“, so die junge Mutter.

Mit dem Trockner erhoffen sich die Bürgergeld-Empfänger, mehr Ordnung in ihre vier Wände zu bringen. Schließlich wollen sie den Anforderungen des Jugendamtes gerecht werden, um bald wieder alle gemeinsam in der Wohnung leben können.

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ aus Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.