Bürgergeld-Empfänger pfeifen auf die Post – dann meldet sich das Amtsgericht

„Hartz und Herzlich“ zeigt wieder neue Folgen aus Lütten Klein in Rostock. Die RTL2-Doku erzählt, wie die Bewohner des Blockmacherrings ihren Alltag bestreiten. Mittendrin: Die Protagonisten Jack und Kathleen. Die beiden haben große Pläne: Sie wollen raus aus Rostock und sich in Hannover ein neues Leben aufbauen. Sogar eine Wohnung haben die Bürgergeld-Empfänger in Aussicht. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten wohnen sie bereits bei Freunden in ihrer neuen Heimatstadt. Als diese der alten Wohnung des Paares einen Besuch abstatten, entdecken sie einen Brief, der nach Ärger aussieht.

Bürgergeld-Empfänger erhalten unangenehme Post

Wichtig zu erwähnen: Bei Fällen, wie sie bei „Hartz und Herzlich“ gezeigt werden, handelt es sich um Einzelfälle. Die meisten Bürgergeld-Empfänger möchten schnellstmöglich wieder eine feste Arbeit finden. Auch Jack und Kathleen bemühen sich um ein festes Einkommen. Doch das Glück scheint aktuell nicht auf ihrer Seite zu sein.

Als die Freunde des Paares den gelben Brief entdecken, der sich wochenlang im Postfach von Kathleen und Jack befunden hat, klingeln sofort die Alarmglocken. Denn diese Art von Post kann nur vom Amtsgericht sein. Schnell greifen sie zum Telefon und informieren die beiden Bürgergeld-Empfänger darüber. Doch statt panisch zu werden, winkt Kathleen ab.

Bürgergeld-Empfänger sehen es gelassen

Der Zuschauer erfährt in dem Moment nicht, wieso die unangenehme Post im Briefkasten von Kathleen und Jack gelandet ist. Klar ist nur, dass die Rostockerin das Ganze auf die leichte Schulter nimmt. „Ach, das ist nicht so schlimm“, hört man sie am Telefon sagen. Das Formular müsse man nur ausfüllen und zurückschicken, erklärt sie. Danach ist das Thema für sie dann auch erledigt.

Ab dem 18. September zeigt RTL2 montags bis freitags um 16.05 Uhr neue Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“. Die Folgen findest du vorab in der Mediathek bei RTL+.