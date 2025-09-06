Bürgergeld-Empfängerin geht shoppen – an der Kasse folgt das böse Erwachen

In den neuen Folgen der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“ ist Cindy gemeinsam mit ihrem Partner Ossi zu Besuch in Rostock. Und das hat einen ganz bestimmten Grund: Die älteste Tochter der Bürgergeld-Empfänger feiert ihren siebten Geburtstag.

Um ihrer Tochter namens Melody eine Freude zu machen, geht Cindy auf „Geburtstags-Shopping-Tour“. Sie möchte eine Torte sowie Dekoration kaufen. Doch als die Bürgergeld-Empfängerin an der Kasse auf die Rechnung guckt, folgt eine ungeplante Überraschung.

Bürgergeld-Empfängerin auf Shopping-Tour

Cindy hat zwei Kinder mit ihrem Ex-Partner Jean. Die beiden Mädchen wohnen allerdings nicht bei ihr – während eine ihrer Töchter bei Pflegeeltern lebt, ist Melody bei Jeans Mutter zu Hause. Um den Geburtstag ihrer älteren Tochter zu feiern, ist Cindy gemeinsam mit ihrem Partner Ossi aus Ostfriesland nach Rostock gereist.

+++ auch interessant für dich: Sachbearbeiter verzweifelt an Bürgergeld-Empfänger: „Sie haben angegeben, dass Sie in Mutterschutz sind“ +++

Im Supermarkt gilt es nun eine Geburtstagstorte zu besorgen. Diese möchte die Bürgergeld-Empfängerin dann auch noch dekorieren. Dabei achtet die zweifache Mutter schon auf die Preise. Am Ende entscheidet sich das Paar für eine tiefgekühlte Erdbeertorte, Bienenstichstücke sowie Deko und Gummibärchen.

Bürgergeld-Empfängerin überrascht

Bevor es an die Kasse geht, schätzen Cindy und Ossi, wie teuer der Einkauf werden könnte. Die Bürgergeld-Empfängerin tippt auf 13,58 Euro, ihr Partner sagt 12,58 Euro. Beide sollen falsch liegen, wie sich wenig später herausstellt. Insgesamt zahlt die Bürgergeld-Empfängerin 16,72 Euro. Doch für ihre Tochter gibt sie wohl gerne etwas mehr aus.

+++ auch spannend: RTL2-Zuschauer wegen Bürgergeld-Empfänger auf 180 – „Mir fehlen die Worte“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Im Vorfeld gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.