Bürgergeld-Empfängerin landet auf der Straße – auf’s Nagelstudio will sie nicht verzichten

Keine richtige Bleibe, doch trotzdem möchte „Hartz und Herzlich“-Star Celine auf einen gewissen Luxus nicht verzichten. Die Bürgergeld (zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz 4)-Empfängerin wohnt mit ihrem Freund Pascal auf den Straßen Hamburgs. Nachdem sie Rostock endgültig den Rücken zugedreht hat, will sie sich in der Hansestadt ein neues Leben aufbauen. Das scheint allerdings noch nicht so gut zu klappen, wie erhofft. Schließlich lebt die Bürgergeld-Empfängerin am Existenzminimum.

Bürgergeld-Paar kommt kaum über die Runden

Zugegeben: Bei Fällen, wie sie bei „Hartz und Herzlich“ gezeigt werden, handelt es sich um Einzelfälle. Die meisten Bürgergeld-Empfänger möchten schnellstmöglich wieder eine feste Arbeit finden und wieder auf eigenen Beinen stehen. Auch Celine und Pascal wollen so bald wie möglich eine eigene Bleibe finden. Doch in den aktuellen TV-Folgen sind sie auf Obdachlosenunterkünfte angewiesen.

Die 21-Jährige und ihr Partner träumen von ihren eigenen vier Wänden in Hamburg. Doch das Geld reicht von vorne bis hinten nicht. Am Ende des Monats müssen sie sogar schauen, ob sie sich was zu Essen leisten können. Es kommt auch schon mal vor, dass Pascal auf andere Mittel zurückgreift, wie er erzählt: „Wenn ich halt kein Geld habe, versuche ich Geld zu schnorren. So, dass man den Tag irgendwie überlebt.“

Bürgergeld-Empfängerin gönnt sich neue Nägel

Trotz der Geldknappheit möchte vor allem Celine nicht auf einen gewissen Luxus verzichten müssen. „Ich gehe heute schön Nägel machen hier in der Nähe. Schwarz, mit Blitzen“, erzählt die Bürgergeld-Empfängerin und hält ein Bild von ihren Wunschnägeln in die Kamera. „Kostet nur 36 Euro“, räumt die gebürtige Rostockerin ein.

Ab dem 18. September zeigt RTL2 montags bis freitags um 16.05 Uhr neue Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“. Die Folgen findest du vorab in der Mediathek bei RTL+.