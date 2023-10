Bürgergeld-Empfängerin muss ihr Hab und Gut verkaufen – „So haben wir überlebt“

Celina nimmt Reißaus! Die junge Protagonistin aus dem RTL2-Format „Hartz und Herzlich“ hat ihrer Heimat Rostock den Rücken gekehrt und ist mit ihrem Freund Pascal nach Hamburg abgehauen. Nachdem es sich mit ihren ehemaligen WG-Mitbewohner Falco zerstritten hat, ist das Paar immer wieder auf der Suche nach einer Bleibe für die nächste Nacht. In Hamburg wollen die beiden nun ein neues Leben anfangen.

Doch das soll sich als schwieriger rausstellen, als sie gedacht haben. Schließlich lebt die Bürgergeld-Empfängerin am Existenzminimum.

Bürgergeld-Empfängerin wohnt im Obdachlosenheim

Celine und ihr Partner Pascal sind per Anhalter nach Hamburg gereist. Dort angekommen, mussten sich beide erstmal nach einem Schlafplatz umschauen. Die einzige Möglichkeit war letztendlich ein Zimmer im Obdachlosenheim. Dort können sie sich von 17 Uhr bis zum nächsten Morgen aufhalten. Den Rest der Zeit vertreibt sich das Paar auf den Straßen der Hansestadt.

Zwar bekommen die beiden morgens und abends in ihrer Unterkunft etwas zu essen, doch dazwischen können sie sich nicht verpflegen. Dafür fehlt einfach das Geld. Das Paar hat am Monatsende kaum Geld übrig und greift daher zu dem einzigen Mittel, was noch bleibt: Sie verkaufen ihre privaten Gegenstände.

Bürgergeld-Paar muss Hab und Gut verscherbeln

So schnell kann es also gehen: Nachdem das junge Paar aus Rostock abgehauen ist, können sie sich kaum über Wasser halten. Während sie in der Wohngemeinschaft noch alles Nötige hatten und sogar ein monatlicher Besuch im Nagelstudio drin war, müssen Celine und ihr Freund nun gucken, wo sie bleiben. Dafür greifen sie zur letzten Instanz: „Wir haben unsere Bluetooth-Boxen, meinen Laptop und meine AirPods verkauft, damit wir unterwegs was zu essen haben. So haben wir es überlebt“, erzählt die junge Rostockerin. Eine Situation, die ihr sichtlich zusetzt. Doch sie bleibt optimistisch: „Wir schaffen das schon alles. Wir halten ja zusammen.“

