Bürgergeld-Empfängerin über Arbeit – „Sehe nicht ein, dass ich mich kaputt mache“

Für „Hartz und Herzlich“-Darstellerin Bärbel läuft es in den neuen Folgen alles andere als rund. Die Bürgergeld-Empfängerin hat ihren Job als Reinigungskraft verloren und sucht nun verzweifelt nach einer neuen Stelle.

Doch die Suche stellt sich als schwieriger heraus als gedacht. Laut Bärbel sei sie für viele Arbeitgeber mit ihren 64 Jahren zu alt. Außerdem hat die Bürgergeld-Empfängerin höhere Ansprüche an ihren neuen Job, wie sie erklärt.

Bürgergeld-Empfängerin sucht Job

In der neuen „Hartz und herzlich“-Folge von Mittwochabend (16. April) gibt es Neuigkeiten in Sachen Jobsuche. Bärbel hatte nämlich ein Vorstellungsgespräch. Doch allzu große Hoffnungen macht sich die Schwiegermutter von Jasmin bei der ganzen Sache nicht.

„Ich habe gesagt, dass ich keine Wochenend- und Nachschichten mehr machen will. Die Frau meinte dann, dass sie mich informiert, sobald sie etwas hat. Das geht wohl wieder in die Hose“, so die Bürgergeld-Empfängerin. Die höheren Ansprüche hat sie aus gutem Grund, wie die 64-Jährige klarmacht.

Bürgergeld-Empfängerin macht klare Ansage

„Das kann ich körperlich nicht mehr. (…) Ich sehe es nicht ein, dass ich mich da kaputtmache. Ich habe Kinder und Enkelkinder, die mich brauchen“, so Bärbel. So hofft die Bürgergeld-Empfängerin nun auf eine Stelle, die zu ihren Vorstellungen passt. Vom Jobcenter abhängig zu sein und nicht arbeiten zu gehen, ist nämlich nichts für sie, wie betont.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ von montags bis freitags um 18.05 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.