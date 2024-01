Bürgergeld-Empfängerin ist genervt – „Ich brauche auch mal meine Ruhezeit“

„Hartz und Herzlich“ ist zurück im Blockmacherring in Rostock! Seit Jahren begleiten die RTL Zwei-Kameras den Alltag der Bewohner und zeigen, wie sie sich trotz begrenzter finanzieller Mittel durchschlagen. Zu den Protagonisten zählt auch das junge Ehepaar Jasmin und Maik. Die beiden 19-Jährigen leben beide von etwa 1.200 Euro Bürgergeld und arbeiten nicht. Trotzdem steht bei den beiden immer wieder was Neues an. Das fällt meistens in den Aufgabenbereich der jungen Mutter. Doch sie stellt klar – sie braucht auch mal eine Pause.

Bürgergeld-Empfängerin macht klare Ansage

Jasmin und Maik leben gemeinsam mit ihrem Sohn Lennox in einer eigenen Wohnung im Blockmacherring. Am liebsten widmen die beiden ihre Freizeit den Videospielen. Während er auf dem XXL-Fernsehen zockt, ist Jasmin mit dem Tablet beschäftigt. Vorausgesetzt es stehen keine anderen Aufgaben an.

Denn die 19-Jährige kümmert sich nebenbei auch um die Erziehung ihres Kindes – und plant bereits das nächste Kind. Auch für den Haushalt ist sie komplett alleine verantwortlich. Doch Jasmin achtet auch darauf, dass sie genug Freizeit hat. Diese nimmt sie sich vor allem an den Wochenenden. „Ich gebe zwar zu, dass ich am Wochenende nicht viel mache im Haushalt. Ich brauche auch mal meine Ruhezeit“, so die Bürgergeld-Empfängerin. Doch das Paar hat große Pläne – und damit dürfte Schluss mit der Ruhe sein.

Bürgergeld-Paar plant zweites Kind

Vor einiger Zeit haben sich Maik und Jasmin dazu entschieden, dass ihr Sohn Lennox ein Geschwisterkind bekommen soll. Während die junge Mutter auf ein Mädchen hofft, möchte der Bürgergeld-Empfänger Maik noch einen Jungen bekommen. „Ich bete, dass es kein Mädchen wird“, so der 19-Jährige. Bleibt abzuwarten, wann es so weit ist und die beiden die freudige Nachricht verkünden.

