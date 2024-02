Bürgergeld-Empfängerin verzweifelt – „Ich muss mir jetzt einen Job suchen“

Die „Hartz und Herzlich“-Protagonisten Jasmin und Maik aus Rostock haben es aktuell nicht leicht. Das junge Ehepaar hatte vor kurzem Ärger mit dem Jugendamt gehabt und muss nun die Konsequenzen tragen – die 19-Jährige muss mit Sohn Lennox für längere Zeit ins Mutter-Kind-Heim ziehen. Doch neben den familiären Problemen belastet die beiden Bürgergeld-Empfänger auch ihre finanzielle Situation. Eine Lösung muss her – und das am besten so schnell wie möglich.

Bürgergeld-Empfänger haben finanziellen Engpass

Jasmin und Maik sind beide arbeitslos. Während er arbeitsunfähig ist, befindet sich die 19-Jährige in Elternzeit und kann deswegen keinen Job ausüben. Die beiden haben insgesamt 1.600 Euro im Monat zur Verfügung – bestehend aus dem Kindergeld von Sohnemann Lennox und dem Bürgergeld. Doch das Budget reicht von vorne bis hinten nicht.

So kommt es, dass das Ehepaar Schulden machen musste. Und diese wachsen ihnen über den Kopf, wie Jasmin erzählt: „Ich gehe bald mal zum Schuldnerberater und frage nach, ob die uns helfen können. Auch wenn das heißt, dass wir in die Privatinsolvenz gehen müssen. Aber bevor wir hier irgendwann richtig Probleme kriegen, muss das dann halt gemacht werden.“ Die junge Mutter hat allerdings auch noch einen anderen Plan.

Bürgergeld-Empfängerin will sich einen Job suchen

Bevor es für Jasmin und Sohn Lennox in das Mutter-Kind-Heim geht, möchte sie die Zwischenzeit nutzen. „Ich muss mir einen Job suchen. Ich habe mit ‚Kik‘ gesprochen und soll da eine Bewerbung fertig machen. Maik soll sich in einer Behindertenwerkstatt bewerben“, so die 19-Jährige. Den großen Geldregen verspricht sich sie allerdings nicht von der Arbeit: „Das Geld wird ja angerechnet, was man da verdient. Da reicht es dann genauso wenig.“ Bleibt abzuwarten, ob das junge Paar bald eine Anstellung bekommt oder nicht.

