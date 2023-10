Bürgergeld-Empfänger am Boden – Schulden-Ärger lässt seinen Traum platzen

In der RTL Zwei-Doku „Hartz und Herzlich“ sehen die Zuschauer, wie Menschen aus sozialen Brennpunkten ihren Alltag bestreiten. Viele der Protagonisten beziehen Sozialleistungen, wie beispielsweise Bürgergeld. Auch das junge Paar Jack und Kathleen lebt von staatlichen Geldern. Doch das soll sich so schnell wie möglich ändern.

Denn der 23-jährige Jack hat große Pläne. Er möchte sich gerne als Haushaltshilfe selbstständig machen, um so den Lebensunterhalt für seine Partnerin und sich zu verdienen. Doch das Schicksal schlägt wieder einmal knallhart zu. Das Bürgergeld-Paar aus Rostock wird von seiner Vergangenheit eingeholt.

Bürgergeld-Empfänger will die Selbstständigkeit

In der Vergangenheit hatten Jack und Kathleen nicht sonderlich viel Glück in Sachen Jobsuche. Das Paar lebt zwar vom Bürgergeld, doch vor allem der 23-Jährige will den Lebensunterhalt selbst verdienen. Nach zahlreichen Jobabsagen möchte Jack nun selbstständig als Haushaltshilfe aktiv werden. Doch das ist nicht so einfach, wie gedacht.

Schließlich muss für die Selbstständigkeit viel organisiert werden. Sein erster Gang führt dabei zur Bank, wo er sich ein Konto einrichten lässt. Obendrauf bekommt er dann auch noch eine Kreditkarte. Die sei schließlich gratis mit dabei gewesen, so Jack. Wenig später folgt allerdings die Hiobsbotschaft und sein Traum platzt.

Bürgergeld-Empfänger ist insolvent

Die beiden haben Schulden im vierstelligen Bereich. Bevor die nicht beglichen sind, kann Jack sich auch nicht selbstständig machen. Eine Tatsache, die den 23-Jährigen tierisch nervt. Doch er betont auch, dass er selber Schuld an der Situation ist. Das Paar hat in der Vergangenheit nämlich den Überblick über ihre Ausgaben verloren und sich somit in die Schuldenfalle getappt.

Ab dem 18. September zeigt RTL2 montags bis freitags um 16.05 Uhr neue Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“. Die Folgen findest du vorab in der Mediathek bei RTL+.