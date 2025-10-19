Bürgergeld-Empfänger starten Musikkarriere – doch sie verdienen kaum Geld damit

Doku-Serien wie „Hartz und Herzlich“, „Hartz, Rot, Gold“ und „Armes Deutschland“ begeistern ein Millionenpublikum. Der Alltag von Bürgergeld- und Sozialhilfe-Empfängern scheint auf großes Interesse zu stoßen. Die zwischenmenschlichen und finanziellen Herausforderungen der Protagonisten bieten einen spannenden Handlungsstrang.

Auch Petra, Pascal und Selina begeistern die Zuschauer immer wieder aufs Neue. Doch jetzt setzen sie karrieretechnisch alles auf eine Karte.

Bürgergeld-Empfänger geben für Tostebrotsong alles

Am Montag (20. Oktober) zeigt RTL2 die „Hartz und Herzlich“-Folge „Videodreh“. In dieser Episode reist Bürgergeld-Empfängerin Petra mit ihren Kindern Pascal und Selina nach Hamburg, um das Musikvideo für den gemeinsam veröffentlichten Song Tostebrot aufzunehmen. Die Familie hat vor einiger Zeit eine TikTok-Karriere gestartet und nun ein eigenes Lied veröffentlicht.

+++ Bürgergeld-Empfänger lässt Job-Angebot einfach verfallen: Er hatte Wichtigeres zu tun +++

Pascal berichtet jedoch über den bisherigen Erfolg des Liedes: „Ich habe bei unserem selbst kreierten Tostebrotsong gesehen, wieviel Geld ich auf Spotify und Youtube gemacht habe. Ich habe damit jeden Monat etwa 20 bis 30 Euro verdient. Es ist nicht viel, aber wir sind ja auch keine Sänger. Wir haben ja auch nicht gesagt, dass wir das große Geld damit verdienen wollen.“ Ihre TikTok-Karriere sehen die drei jedoch als eine große Chance, um finanziell unabhängig zu werden.

Ein kleiner Flirt am Rande

In Hamburg warten Produzent Sören, Manager Felix und Kameramann Timo auf die Bürgergeld-Empfängerin und ihren Nachwuchs. In einer privaten Wohnung soll das Musikvideo aufgezeichnet werden. Gemeinsam sitzt das Trio auf dem Sofa und genießt ihr Toastbrot. Dabei bewegen Pascal, Petra und Selina ihre Lippen zu dem simplen Text des Liedes. In einer anderen Szene halten sie jeweils eine Packung Toastbrot in die Kamera und tanzen was das Zeug hält.

In einer kurzen Drehpause hilft Petra Manager Felix in der Küche beim Schmieren der Toastbrote. Dieser nutzt die Gelegenheit und flirtet mit der „Hartz und Herzlich“-Protagonistin. Doch lange kann Petra sich dem charmanten Gespräch nicht widmen, schließlich soll das Video innerhalb von einem Tag fertig werden.

Nach der letzten Szene, Toast mit Salami auf dem Sofa genießen, haben die Bürgergeld-Empfängerin und ihre Kinder es geschafft. Das Video ist im Kasten. Ob Petra, Pascal und Selina mit ihrem Tostebrotsong tatsächlich Erfolg haben werden, bleibt abzuwarten.