Bürgergeld-Empfängerin zieht einfach um – und bricht dreist Regeln

Bürgergeld-Empfängerin Petra, bekannt aus der RTL2-Doku „Hartz und herzlich – Tag für Tag“, hat große Pläne. Gemeinsam mit ihren Kindern will sie endlich raus aus ihrer schimmelbefallenen Wohnung in den Mannheimer Benz-Baracken und nach Dessau ziehen.

Nun will Familienfreund Michael beim Umzug helfen und erkundigt sich nach dem aktuellen Stand. Doch als Petra ihm gesteht, dass sie schon räumen will, obwohl sie die Wohnung noch gar nicht gekündigt hat, trifft ihn der Schlag.

Bürgergeld-Empfängerin Petra möchte um jeden Preis ausziehen

„Wir haben vor, den Umzug zu machen, bei dem du uns hilfst. Pascal würde montags zurückfahren wegen der Schlüsselübergabe. Die Wohnung haben wir noch nicht gekündigt“, erklärt sie.

Michael kann kaum glauben, was er hört: „Was? Aber du hast doch normalerweise drei Monate Kündigungsfrist.“ „Das ist mir wurscht“, entgegnet die Bürgergeld-Empfängerin ohne zu zögern.

Ihr Freund Michael macht sich große Sorgen

Michael versucht, sie zu warnen: Er weist darauf hin, dass es Ärger geben könnte. Doch Petra scheint unbeeindruckt: „Ich komme mit dem Rechtsanwalt.“ Sorgen über mögliche Konsequenzen? Fehlanzeige.

„Ist das überhaupt zulässig?“, fragt Michael entgeistert. Für Petra und ihre Kinder ist die Sache klar: Seit zwölf Jahren leben sie in einer Wohnung mit Schimmelbefall. Doch in all den Jahren habe sich laut Petra und Pascal nichts verändert.

Auf die Familie kommen ereignisreiche Wochen zu

Der Vermieter habe die dramatische Situation ignoriert.„Wenn du jetzt die Möglichkeit gehabt hättest, wärst doch auch woanders hingezogen“, antwortet Pascal. Michael nickt zwar und versteht ihren Frust, doch er bleibt weiterhin skeptisch. Dennoch möchte er ihnen tatkräftig beim Umzug unter die Arme greifen.

Ob die Pläne der Bürgergeld-Empfänger am Ende aufgehen oder, ob alles in einem kompletten Fiasko endet, zeigt sich in den kommenden Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag“. Die Episode läuft am Mittwoch (20. August) um 15 Uhr bei RTL Zwei. Und ist schon jetzt vorab bei RTL+ abrufbar.