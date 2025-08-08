Bürgergeld-Empfänger wollen Influencer werden – von den Einnahmen sind sie enttäuscht

Sozial-Dokus wie „Hartz und herzlich“, „Hartz Rot Gold“ und „Armes Deutschland“ des Senders RTL2 finden bei den Zuschauern großen Anklang. Die Schicksale der Bürgergeld-Empfänger bewegen ein Millionenpublikum.

Auch Petra und Pascal werden von den Kamerateams in ihrem Alltag begleitet. Gemeinsam möchte sich das Mutter-Sohn-Duo eine erfolgreiche TikTok-Karriere aufbauen. Doch die erste Gehaltsabrechnung sorgt für schlechte Stimmung.

Bürgergeld-Empfänger planen Social-Media-Karriere

Am Montag (11. August) zeigt RTL2 die „Hartz und herzlich“-Folge „Liebesaus“. Pamela und Pascal wollen sich eine TikTok-Karriere aufbauen und sich voll und ganz ihrer Selbstständigkeit widmen. Gemeinsam werten sie die ersten Einnahmen der frischen Social-Media-Karriere aus. Pascal hat mit seinen Livestreams bisher 196,92 Euro eingenommen, mit seinen regulären Videos immerhin 50 Euro.

Petra hat mit ihren Livestreams hingegen lediglich 60 Euro verdient. Insgesamt kann den Bürgergeld-Empfängern damit eine Summe von knapp 307 Euro ausgezahlt werden. Petra ist von den Einnahmen schwer enttäuscht: „Ausreichen würde das definitiv nicht. Das ist jetzt nicht viel. Wenn das so bleibt wie es ist, kann ich die Selbstständigkeit knicken. Wie willst du dann alles bezahlen? Das geht gar nicht!“ Dennoch wollen Petra und Pascal ihren Plan noch nicht auf Eis legen.

Momentan streamt Petra bis zu sechs Stunden am Tag live. Sie bekräftigt: „Ich hab gesagt, wenn es hart auf hart kommt, müssen wir halt noch mehr machen. Dann sind wir vielleicht acht oder zehn Stunden lang live.“ Auch Pascal ist bereit, dafür alles zu geben. Der Bürgergeld-Empfänger ist sich sicher: „Es müssen Sachen kommen, die einschlagen.“ Den bisher ausbleibenden großen Erfolg schiebt er auf ein Sommerloch in der TikTok-Welt.

Pascal und seine Schwester Selina haben bereits einen neuen Plan geschmiedet. Der Bürgergeld-Empfänger möchte wie ein Gockel zu einem Lied tanzen und die Aufnahmen dann auf TikTok hochladen. Er ist sich sicher: „Der Anfang ist immer schwierig, aber das legt sich nach und nach.“ Ob Petra und Pascal mit ihrer Social-Media-Karriere zukünftig ausreichend Geld verdienen werden, bleibt abzuwarten.