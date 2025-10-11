Bürgergeld-Empfängerin findet neue Wohnung – doch sie hat etwas auszusetzen

Mit Sozial-Dokus wie „Hartz und herzlich“, „Hartz Rot Gold“ und „Armes Deutschland“ feiert der Sender RTL2 große Erfolge. Millionen von Zuschauern interessieren sich für den Alltag von Sozialhilfe- und Bürgergeld-Empfängern mit all ihren zwischenmenschlichen und finanziellen Herausforderungen.

Auch Pamela ist als Protagonistin der beliebten Serie „Hartz und herzlich“ bekannt geworden. Die 58-Jährige ist gerade in ihre Traumwohnung gezogen und sollte eigentlich überglücklich sein. Doch die neue Bleibe scheint für sie einen Haken zu haben.

Bürgergeld-Empfängerin in Angst und Schrecken

Am Montag (11. August) zeigt RTL2 die „Hartz und herzlich“-Folge „Ein Geist in der Wohnung“. Vor vier Monaten hat die gebürtige Berlinerin Pamela in Rostock die Wohnung ihrer Träume gefunden. Vor fast drei Jahren war die 58-Jährige sogar obdachlos, jetzt richtet sie ihr neues Zuhause ein. Auch ihre Hündin ist mit von der Partie. Mit dem Vierbeiner teilt sich Pamela ein Bett und bekräftigt: „Dann liegen wir hier ganz alleine, ohne einen blöden Kerl. Wir brauchen keine Kerle, wir sind zwei Frauen.“

Doch einen Haken hat die neue Traumwohnung für Pamela. Die Bürgergeld-Empfängerin berichtet nämlich: „Der Mieter, der hier gewohnt hat, ist auch hier gestorben. Jetzt weiß ich auch, warum es hier in der Wohnung spukt. Das spukt, aber wie.“ Die „Hartz und herzlich“-Protagonistin vermutet einen Geist in ihrer neuen Wohnung.

Pamela erzählt von paranormalen Aktivitäten in ihrer neuen Bleibe: „Gestern hat einer ans Fenster geklopft, da stand dann aber keiner. Aber die Decke hat sich bewegt.“ Und es kommt noch schlimmer! Die Bürgergeld-Empfängerin ist sich sicher: „Ein Karton ist vom Wäscheständer runtergeknallt, ohne dass ich den berührt habe. Ich habe gedacht, jetzt hab ich eine Macke.“

Im Flur der neuen Wohnung ist zudem der Strom ausgefallen und kommt noch nicht mal im Stromkasten an. Pamela möchte nun so schnell wie möglich einen Elektriker verständigen. Die 58-Jährige gesteht: „Ich habe hier einen Geist in der Wohnung. Ich habe ein bisschen Angst und ein komisches Gefühl.“ Der angebliche Geist scheint Pamelas Freude über ihre neue Bleibe zu trüben.

Um sich abzulenken, macht sich die Bürgergeld-Empfängerin erst einmal auf den Weg zum Möbelshoppen. Dem angeblichen Geist wird sich Pamela zu einem späteren Zeitpunkt widmen.