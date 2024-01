Bürgergeld-Empfängerin erlebt Horror-Szenario – „Wir wurden verarscht“

Neuigkeiten aus Magdeburg! Das Kamerateam von „Hartz und Herzlich“ kehrt nach zwei Jahren in die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt zurück, um die Protagonisten zu besuchen. Auch die zehnköpfige Familie von Markus und Franzi ist Teil der großen Wiedersehens-Folgen. Was hat sich bei den Bürgergeld-Empfängern in der Zeit getan?

Bürgergeld-Empfängerin muss zehn Personen versorgen

Die 37-jährige Franzi ist sechsfache Mutter und Großmutter, denn ihre 19-jährige Tochter Lisa hat vor kurzem eine Tochter auf die Welt gebracht. Diese wurde jedoch vom Jugendamt bei Pflegeeltern untergebracht. Lisas Freund Leon sowie Mitbewohner René leben auch bei der Familie. Es gilt demnach, zehn Personen zu verpflegen. Alles andere als einfach.

Die Bürgergeld-Empfängerin kümmert sich alleine um den Haushalt und pflegt ihren kranken Mann nebenbei noch. Das Paar ist seit längerem arbeitslos. Franzi muss dabei nicht nur für zehn Personen kochen und putzen, sondern auch die Wäsche machen. Ein Trockner ist dabei ein absolutes Muss für sie. Nachdem ihr Gerät plötzlich den Geist aufgegeben hat, sucht die 37-Jährige nun nach Ersatz. Im Netz wird sie auf einer Gebrauchtwarenseite fündig. Sie ahnt nicht, welchen schweren Fehler sie mit dem Kauf begeht.

Bürgergeld-Empfängerin kauft Trockner – es folgt das böse Erwachen

Nach wenigen Stunden steht der neue Trockner bereits im Bad der Großfamilie. Der Verkäufer hat ihnen das Gerät für 120 Euro inklusive sofortiger Lieferung verkauft. Für Franzi, die monatlich mit 1.900 Euro für alle zehn Personen auskommen muss, liegt das noch gerade so im Rahmen. Ein erster Funktionstest des Trockners bringt allerdings nicht die erhoffte Erleichterung. Ganz im Gegenteil.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Es poltert und knackt an allen Stellen, als die Bürgergeld-Empfängerin ihr gebrauchtes Haushaltsgerät anschmeißt. Die Kinder halten sich schon die Ohren zu, so laut ist das Geräusch. Doch nach einigen Sekunden läuft der Trockner einwandfrei. Am Abend gibt aber auch das neue Teil den Geist auf, wie Franzi erzählt. „Wir wurden verarscht. Scheiße. Ich habe versucht, dem Verkäufer zu schreiben, aber der hat alles gelöscht“, sagt sie genervt. Damit sind nicht nur 120 Euro futsch, sondern auch der wichtige Trockner.