Bürgergeld: Arbeitslose aus Krefeld hat nur noch 45 Cent – „Seit drei Tagen nichts mehr gegessen“

Die RTL Zwei Dokumentation „Hartz und Herzlich“ begleitet Menschen aus sozialen Brennpunkten durch ihren Alltag. Viele der Protagonisten sind auf staatliche Unterstützung wie dem Bürgergeld angewiesen und haben nur beschränkte Mittel. Am Mittwoch (20. Dezember) sehen die Zuschauer alte Folgen aus Krefeld.

Die 53-jährige Marion wohnt zum Zeitpunkt der Dreharbeiten seit einem Jahr in Krefeld. Die gebürtige Pfälzerin arbeitet nicht mehr und bekommt eine Erwerbsminderungsrente, die vom Staat aufgestockt wird. Doch das Geld reicht vorne und hinten nicht. Die Frau ist am Ende.

Bürgergeld: Arbeitlose schaut in leeren Kühlschrank

Eigentlich wollte Marion ein leckeres Frühstück genießen. Doch beim Blick in ihren Kühlschrank wird deutlich: Die 53-Jährige hat keine Lebensmittel mehr. Das Einzige was ihr bleibt, ist eine kleine Packung Marmelade und ein Kaffee. „Ich habe nichts mehr zu essen hier. Man hat schon wenig Geld zum Leben, spart nebenbei, doch es reicht nicht“, erzählt sie.

Wie es scheint, sieht es am Monatsende öfter so bei der Arbeitslosen aus. „Seit drei Tagen habe ich nichts mehr gegessen. Ich habe leider kein Geld mehr. Nur noch 45 Cent. Damit kann ich nichts Großartiges holen. Klauen tue ich nicht, was soll ich noch machen?“, fragt die Wahl-Krefelderin verzweifelt. Ein Anruf bei der Bank soll ihr Klarheit darüber bringen, ob sie noch einen Tag hungern muss.

Bürgergeld: Krefelderin hofft auf Geld vom Amt

Marion ruft kurzerhand bei ihrer Bank an und erkundigt sich nach ihrem Kontostand. Und sie hat Glück: Das Amt hat ihr das Geld überwiesen. Sofort macht sie sich auf den Weg zum nächsten Bankautomaten und holt es ab. Sie kommt aus dem Strahlen kaum mehr raus, küsst die Scheine in ihrer Hand. „Ich werde jetzt erstmal einkaufen gehen und mir was zu essen holen, damit mein Kühlschrank wieder voll ist“, erzählt sie mit glänzenden Augen.

RTL Zwei zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.