Bürgergeld: Arbeitsloser findet Job – nach wenigen Tagen folgt die fristlose Kündigung

Die einst so wohlhabende Stadt Krefeld ist mittlerweile an einigen Ecken zum sozialen Brennpunkt geworden. Zahlreiche Einwohner sind auf staatliche Unterstützung angewiesen und beziehen soziale Leistungen wie beispielsweise das Bürgergeld.

Die RTL Zwei Doku „Hartz und Herzlich“ begleitet Menschen durch ihren Alltag, die mit wenig Geld im Monat auskommen müssen. Mittendrin ist der Langzeitarbeitslose Jan. Nachdem er einen Job bei einer Zeitarbeitsfirma ergattern konnte, folgt plötzlich ein böses Erwachen.

Bürgergeld: Arbeitsloser bekommt Job – dann geht alles ganz schnell

Der 27-Jährige ist stolz darauf, dass er endlich wieder Arbeit gefunden hat. Schließlich möchte er im Berufsleben wieder Fuß fassen. In der Wiederholung von 2020, die RTL Zwei am Donnerstagmittag (21. Dezember) zeigt, gibt der junge Krefelder ein Update. Und er hat keine guten Neuigkeiten.

„Ich war eigentlich motiviert und hatte Lust darauf“, erzählt Jan. Doch es soll alles anders kommen als gedacht. „Ich habe mich am Freitag krankgemeldet, weil ich Mittwoch und Donnerstag mit Grippe arbeiten gegangen bin. Dann habe ich mich persönlich mit der Chefin zur Abteilung begeben und sie hat gesagt ‚Das macht nichts, wir retten sie.‘ Es hieß, ich darf Montag wiederkommen. Am Dienstag bin ich dann zwei Stunden zu spät gekommen und wurde fristlos entlassen, weil ich noch in der Probezeit war“, sagt der 27-Jährige mit bedröppelter Miene. Was bedeutet das nun für ihn und seine Freundin Melanie?

Bürgergeld: Arbeitsloser muss neuen Job suchen

Eine äußerst frustrierende Situation für Jan. „Ich muss mich jetzt wieder neu bewerben“, seufzt er. Doch der Krefelder gibt die Hoffnung nicht auf. Er möchte unter allen Umständen wieder Geld für sich und seine Partnerin verdienen. „Es fühlt sich noch ätzender an, arbeitslos zu sein, als davor, weil ich gerade die Kurve bekommen habe. Jetzt muss ich wieder gucken, wo ich mich vorstellen kann.“

RTL Zwei zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.