Bürgergeld-Empfängerin will neuen Schrank – dafür ist sie zu Drastischem bereit

Was für ein Wahnsinn! Bürgergeld-Empfängerin Pamela (58) hat einen großen Wunsch. Die „Hartz und herzlich“-Protagonistin sehnt sich nach einem neuen Kleiderschrank. Dafür würde sie sogar einen drastischen Schritt gehen.

Pamela lebt von Bürgergeld und Witwenrente. Klingt knapp, ist es auch. Denn das Jobcenter rechnet ihre Rente mit an. Am Ende bleibt ihr deutlich weniger Geld, als sie eigentlich erwartet. Statt über 700 Euro landen nur 80 Euro zusätzlich auf ihrem Konto. „Damit komme ich diesen Monat auf keinen Fall zurecht“, sagt sie in der Sendung.

Bürgergeld-Empfängerin hat die Faxen dicke

Lange war Pamela obdachlos, jetzt hat sie immerhin wieder eine Wohnung. Doch die Freude wird von den ewigen Geldsorgen getrübt. Eigentlich wollte sie von ihrer Rente einen Schrank kaufen. Doch dafür reicht es nur, wenn sie woanders verzichtet. Und worauf spart Pamela? Aufs Essen!

Sie selbst sagt knallhart: „Dann habe ich eben einen ganzen Monat nichts zu essen. Ist mir auch egal.“ Für die 58-Jährige sind Möbel gerade wichtiger als Lebensmittel. Rechnungen türmen sich außerdem, das Geld reicht vorne und hinten nicht.

Ihre Freundin versucht sie zu beruhigen. „Rente wird schon drauf sein, ist doch gleich halb 12.“ Doch Pamela winkt ab. „Ist mir egal, dann fress’ ich halt nichts.“ Um Druck zu machen, ruft sie beim Jobcenter an. Doch das Gespräch verläuft nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat. „Die hat doch gleich aufgelegt“, regt sie sich auf.

Später kommt dann zumindest ein kleiner Lichtblick. Denn die Witwenrente ist tatsächlich überwiesen worden. Aber das Bürgergeld bleibt angerechnet. Also, doch keine volle Auszahlung. Pamela bleibt frustriert.

