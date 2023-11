Bürgergeld-Empfänger verpassen Termin beim Jobcenter – „Wir hatten eine Entschuldigung“

In der RTL Zwei-Doku „Hartz und Herzlich“ sehen die Zuschauer, wie die Bewohner des Blockmacherrings in Rostock mit beschränkten finanziellen Mitteln über die Runden kommen. Viele der Protagonisten sind auf Sozialleistungen, wie beispielsweise das Bürgergeld, angewiesen. So auch das junge Paar Jasmin und Maik.

Die beiden sind erst vor kurzem Eltern des kleinen Lennox geworden. Seither dreht sich das Leben der Bürgergeld-Empfänger hauptsächlich um ihren Sohn. Nebenbei planen Jasmin und Maik ihr bevorstehende Hochzeit. Man kann also sagen: Das Paar hat viel um die Ohren. Da kann es auch schonmal vorkommen, dass man einen wichtigen Termin vergisst. Oder?

Bürgergeld-Paar bekommt Post vom Jobcenter

Wichtig zu erwähnen: Bei Fällen, wie sie bei „Hartz und Herzlich“ gezeigt werden, handelt es sich um Einzelfälle. Die meisten Bürgergeld-Empfänger möchten schnellstmöglich wieder eine feste Arbeit finden.



In der aktuellen „Hart und Herzlich“-Folge machen sich Jasmin und Maik auf den Weg zum Jobcenter. Kurz vorher haben sie nämlich einen beunruhigenden Brief erhalten, in dem mit Sanktionen und Kürzung der Gelder gedroht wurde. Der Grund: Das junge Paar hat einen Termin bei ihrem zuständigen Jobcenter verpasst.

Kurzerhand wollen sie die Situation also vor Ort klären. Schließlich wäre weniger Geld für sie fatal. Es gilt ja, eine Hochzeit zu bezahlen und ein Baby zu versorgen. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht und Baby Lennox auf dem Arm kommen Jasmin und Maik nach ihrem Termin wieder raus. Es war ein erfolgreiches Gespräch, wie sie erzählen.

Bürgergeld-Empfänger: „Wir hatten eine Entschuldigung“

Die jungen Eltern bekommen schlussendlich doch keine Strafe vom Jobcenter. „Die Sanktionen, die in dem Brief standen, werden nicht gemacht, weil wir hatten ja eine Entschuldigung. Wir hatten keinen Brief mit Termin also können wir den auch nicht wahrnehmen“, erklärt die 19-Jährige. Somit sind beide nochmal mit einem blauen Auge davongekommen.

Ab dem 18. September zeigt RTL2 montags bis freitags um 16.05 Uhr neue Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“. Die Folgen findest du vorab in der Mediathek bei RTL+.