Bürgergeld-Empfängerin träumt von Luxus-Essen – „Soll gesund sein“

Für Bürgergeld-Empfängerin Sandra aus Rostock dauert das Kochen immer etwas länger. Schließlich hat die Sechsfachmutter aus der Sozial-Doku-Reihe „Hartz und herzlich“ viele hungrige Mäuler zu ernähren.

Da kann es schon mal sein, dass die Bürgergeld-Bezieherin stundenlang am Herd steht, um Fischbouletten vorzubereiten. Dabei wäre es insgeheim ihr Traum, irgendwann einmal eine echte Delikatesse zu essen. Sie gilt bei den Reichen und Schönen als wahrer Luxus.

Bürgergeld-Empfängerin will Hummer

RTL2 hat bei einigen „Hartz und herzlich“-Protagonisten nachgefragt, welche Speise sie sich einmal auf dem Teller wünschen würden. Für Sandra ist ganz klar: „Hummer. Möchte ich einfach mal essen, Hummer.“ Den Hunger darauf hat sie nicht erst jetzt. „Wollte ich über Jahre schon mal holen, aber komme nicht dazu.“

Doch warum ausgerechnet diese Delikatesse? „Hummer soll gesund sein, allgemein. Es ist kein Zucker drin, wenig Kohlenhydrate drin, also eigentlich perfekt.“

Es gibt nur einen Haken: Sandras Kinder Cindy, Jasmin, Sebastian, Dave-Martin, Angelo und Svenja mit Hummer zu sättigen, könnte für die Bürgergeld-Empfängerin ganz schön ins Geld gehen – vorausgesetzt, sie hat vor, das Gericht für alle zu kochen. Solange dürfen es aber wohl erst mal weiterhin selbstgemachte Fischbouletten sein…

Ihre Nachbarin Regina, ebenfalls RTL2-Protagonistin bei „Hartz und herzlich“, hat dagegen eine ganz andere kulinarische Wunsch-Vorliebe: Die Rentnerin hat noch nie Griechisch gegessen und würde gerne einmal etwas typisch Griechisches probieren. „Das soll gut schmecken. Aber scharf…“

Na dann, guten Hunger! Die ganze Folge aus der Rostock-Staffel kannst du aktuell noch in der RTL-Mediathek bei RTL+ sehen.

Bürgergeld-Empfängerin verweigert Arbeit: Der Grund ist absurd

RTL2 hat noch weitere Sozial-Dokus dieser Art. In einer davon will sich eine Bürgergeld-Empfängerin ungern einen Job suchen. Als Grund gibt sie schlichtweg ihre drei Katzen an. Wenn du wissen willst, wie die ganze Geschichte lautet, dann lies hier gerne weiter >>>