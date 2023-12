Bürgergeld: Arbeitslose fahren im Luxus-Auto durch Krefeld – „Fehlt nur noch Champagner“

Am Montagmittag (18. Dezember) zeigt RTL Zwei bei „Hartz und Herzlich“, wie es um die Protagonisten aus Krefeld steht. In der Wiederholung aus 2020 sehen die Zuschauer unter anderem, was die Freunde Matthias und Chris so treiben. Die beiden Arbeitslosen haben an diesem Tag etwas Besonderes vor. Denn beide teilen die Leidenschaft für schnelle und luxuriöse Autos. Gemeinsam unternehmen sie eine Spritztour durch Krefeld.

Bürgergeld: Chris kommt im Range Rover vorgefahren

Die beiden Freunde sind verabredet. Heute steht etwas ganz Besonderes auf dem Plan: Sie gönnen sich einen Ausflug im Luxus-Schlitten. Chris holt seinen Kumpel in einem brandneuen Range Rover von zu Hause ab, der stolze 70.000 Euro kostet. Der kann seinen Augen kaum trauen: „400 PS. Was ist das denn für ein Highlight, ich fasse das gar nicht! Das ist mal eine Überraschung.“

Die beiden Männer machen es sich in dem Geländewagen bequem und düsen direkt los. Für Auto-Fan Chris ist das keine Seltenheit. Immer wieder leiht er sich in Autohäusern schnelle Fahrzeuge und macht damit kostenlose Probefahrten. „Für mich ist das immer wieder ein Erlebnis mit so einem Auto zu fahren. Das ist für mich auf jeden Fall ein Stück Freiheit“, schwärmt der Arbeitslose.

Bürgergeld: Matthias ist hin und weg

Gemeinsam fahren die beiden auf die A40 Richtung Duisburg auf. Schließlich wollen sie wissen, wie schnell das Auto fahren kann. Chris drückt auf das Gas und erreicht eine Geschwindigkeit von über 200 km/h. Als sie wieder an der Wohnung von Matthias ankommen, ist dieser völlig aus dem Häuschen. „Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich saß auf Wolke sieben! War mal wieder was anderes, so richtig luxuriös. Fehlt nur noch der Champagner!“, scherzt der frühere Türsteher und lacht.

RTL Zwei zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.