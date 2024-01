Bürgergeld: Arbeitslose rastet beim Jobcenter aus – „Die kriegt gleich eine auf die Fresse“

Am Dienstagnachmittag (2. Januar) dürfte es für alle „Hartz und Herzlich“-Zuschauer ziemlich spannend werden. Denn dort zeigt RTL Zwei den ersten von drei Teilen der großen Wiedersehens-Folge. Die Zuschauer erfahren, was aus den Protagonisten über die Jahre geworden ist. Schließlich werden diese bereits seit sieben Jahren von den Kameras begleitet. Nebenbei sieht man in den neuen Folgen auch Zusammenschnitte bereits vergangener Folgen. Ein Rückblick hat es dabei besonders in sich.

Bürgergeld: Claudia rastet vor dem Jobcenter völlig aus

Zu den Protagonisten von „Hartz und Herzlich“ gehört unter anderem Claudia. Die junge Frau aus Salzgitter lebt von Bürgergeld (zum Zeitpunkt der Dreharbeiten von Hartz 4) und ihrem Kindergeld. Bis dato hat Claudia noch nie gearbeitet und möchte das auch erstmal nicht ändern. Doch das Jobcenter schlägt Alarm.

In einem Zusammenschnitt aus der Wiedersehens-Folge sehen die Zuschauer, wie verschiedene Protagonisten der Sendung mit Post vom Amt umgehen. Dabei wird auch Claudias Ausraster gezeigt, der sich vor einem Termin beim Jobcenter ereignete. „Das wird da drin gleich ein bisschen knallen“, sagt die junge Frau, während sie eilig auf die Tür zumarschiert. Als diese sich jedoch nicht öffnen lässt, brennen bei Claudia alle Sicherungen durch. „Was für ein Scheiß! Wollen die mich verarschen? Ich hab doch jetzt einen Termin!“, brüllt sie laut. Doch es kommt noch dicker.

Bürgergeld: Arbeitslose bekommt kein Kindergeld mehr

Nach ihrem Termin ist Claudia noch wütender als vorher. Als sie das Gebäude des Jobcenters verlässt, schreit sie: „Wenn die noch einmal so doof grinst, kriegt die da oben eine auf die Fresse!“ Der Grund für ihren Groll: Ihr wurde das Kindergeld gestrichen. „Ich kriege kein Kindergeld mehr, weil ich nach ihrer Meinung nicht mehr zur Berufsberatung gehe. Am Arsch!“, regt sich Claudia weiter auf. In dem Fall dürfte das letzte Wort noch nicht gesprochen worden sein.

RTL Zwei zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.