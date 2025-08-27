Bürgergeld: Fünffacher Vater unter Druck – Hilfe nah, doch es droht zu kippen!

RTL2 feiert mit seinen Sozial-Dokus große Erfolge. Formate wie „Hartz und herzlich“, „Hartz Rot Gold“ und „Armes Deutschland“ ziehen Millionen Zuschauer an. Gezeigt wird der Alltag von Menschen, die Sozialhilfe oder Bürgergeld bekommen. Im Fokus stehen dabei finanzielle Sorgen, persönliche Probleme und schwere Schicksalsschläge.

Einer der bekannten Protagonisten ist der fünffache Vater Florian. Sein Leben steht aktuell komplett auf dem Kopf. Durch die Trennung und den damit verbundenen Auszug von seiner Ehefrau Marina muss er den Alltag und Haushalt mit seinen fünf Kindern managen.

Es sind kräftezehrende Zeiten, die dem Bürgergeld-Empfänger einiges abverlangen. Vor der RTL2-Kamera gewährt er tiefe Einblicke in seine aktuelle Situation.

Bürgergeld-Empfänger hat Grund zur Hoffnung

Aktuell gibt es für Florian jedoch ein wenig Grund zum Aufatmen. So soll er von nun an Unterstützung erhalten. „Ich hatte heute einen Termin mit unserer Sachbearbeiterin vom Jugendamt. Das Gespräch war sehr positiv für mich. Ich bekomme jetzt eine Familienhilfe, die mir hilft“, erzählt er.

Für extreme Überforderung und massiven Stress sorgt vor allem die Tatsache, dass bislang Marina sämtliche Behördengänge sowie den kompletten Haushalt übernommen hatte. Jetzt ändert sich alles.

„Kindergeld muss auf mich umgeschrieben werden. Ich muss die Anträge stellen für den Kindergeldzuschlag und Wohngeld und auch ein eigenes Konto machen“, beschreibt er die Welle, die auf ihn zu rollt.

Doch etwas könnte alles verändern…

Doch ein Aspekt könnte ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Seine Ex-Frau muss in den Prozess mit einbezogen werden. „Sie schreiben jetzt Marina an und fragen, wie es aussieht. Es geht darum, ob sie etwas dagegen hat. Wenn sie etwas dagegen hätte, dass ich eine Familienhilfe bekomme, müssen wir über das Familiengericht gehen. Und es einklagen“, erklärt der Bürgergeld-Empfänger.

Der Grund? Marina und Florian haben ein geteiltes Sorgerecht für ihre Kinder. Wird der Bürgergeld-Empfänger in Zukunft durch eine Familienhilfe entlastet werden können? Oder macht ihm seine Ex-Frau das Leben schwer? Die weiteren „Hartz und herzlich“-Episoden werden es aufklären. Die beschriebene Episode „Blanke Nerven“ ist auf RTL+ flexibel abrufbar.