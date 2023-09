Bürgergeld-Empfängerin teilt irre Pläne – „Einfamilienhaus mit Pool“

RTL2 zeigt neue Folgen von „Hartz und Herzlich“ aus Rostock. Seit vier Jahren werden die Protagonisten nun von den Kameras begleitet. Nun bekommen die Zuschauer neue Geschichten der Menschen, die ihren Alltag mit staatlicher Unterstützung bestreiten müssen.

Zu den Protagonisten von „Hartz und Herzlich“ gehört unter anderem Celine aus Rostock, die gemeinsam mit ihrem Kumpel Falco in einer Wohngemeinschaft lebt. Doch die beiden wollen raus aus ihrer Einzimmerwohnung und haben große Pläne. Die beiden Bürgergeld-Empfänger wollen ein Haus mit Pool.

Bürgergeld-Empfängerin macht klar – sie will weg

Celine hat in ihrem Leben schon so einiges mitgemacht. Ursprünglich saß die Bürgergeld-Empfängerin nämlich auf der Straße. Doch ihr Kumpel Falko nahm sie auf und die beiden leben seither in einer kleinen Wohnung im Rostocker Stadtteil Groß Klein. Ihre zweijährige Tochter darf Celine aktuell, nach einem Beschluss des Jugendamtes, nicht sehen. Doch die beiden Freunde sehnen sich nun nach Veränderung.

Und sie wissen genau, was sie wollen: Celine und Falco haben nämlich ein Einfamilienhaus im Blick. Zwar ist ihr neues Zuhause stark renovierungsbedürftig, doch das scheint den beiden kein Dorn im Auge zu sein. Sie malen sich ihr Leben im neuen Haus schon in aller Länge aus. Dabei darf eine Sache nicht fehlen.

Bürgergeld-Empfängerin möchte einen Pool

Wie sie in der Folge vom Dienstagnachmittag (19. September) erzählt, ist ihr ein eigener Pool im neuen Haus sehr wichtig. Dass jeder sein eigenes Zimmer in dem Haus hätte, ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Darüber hinaus träumt Celine aber auch noch von einem Pferd und einem Rosengarten. Das dürfte bei dem Einkommen der WG dann doch etwas schwieriger sein, als gedacht.

Ab dem 18. September zeigt RTL2 immer montags bis freitags um 16.05 Uhr neue Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“. Nach TV-Ausstrahlung gibt es die Folgen in der Mediathek bei RTL+.