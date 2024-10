Bürgergeld-Empfängerin auf 180 – „Die wollen dein ganzes Leben bestimmen“

Ärger bei „Hartz und Herzlich“-Protagonistinnen Petra und ihrer Tochter Selina! Schon seit Längerem haben die Bürgergeld-Empfängerinnen Probleme mit dem Gericht. Der Grund: Selina soll wegen ihrer geistigen und körperlichen Einschränkungen einen Betreuer bekommen.

Das kam bislang für die beiden überhaupt nicht infrage. Doch nachdem Petra als Betreuerin abgelehnt wurde, bleibt den Bürgergeld-Empfängerinnen wohl keine andere Wahl als sich dem Gerichtsbeschluss zu beugen. Das Mutter-Tochter-Gespann ist außer sich.

Bürgergeld-Empfängerin stellt sich quer

Es führt kein Weg dran vorbei: Selina muss eine Betreuerin an die Seite gestellt bekommen. Aufgrund der geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen der 19-Jährigen hat das Gericht nun Nägel mit Köpfen gemacht. „Der Arzt hat ein Gutachten erstellt und gesagt, dass Selina auf dem geistigen Stand einer 12-Jährigen ist und sich nicht weiterentwickeln wird“, erklärt Petra.

+++ Bürgergeld-Empfänger bleibt keine andere Wahl – „Komm, wir gehen arbeiten“ +++

Laut des Gutachtens könne Selina keine eigenen Entscheidungen treffen und ist daher auf Hilfe angewiesen. Doch die Bürgergeld-Empfängerin ist alles andere als glücklich über diese Maßnahme. Und auch Mutter Petra sieht dem Ganzen kritisch entgegen: „Ich habe Angst, dass die Betreuerin sagt ‚Selina, du kriegst dein Geld eingeteilt. Selina du musst in eine Behindertenwerkstatt‘ und so weiter. Am Ende wollen die dein ganzes Leben bestimmen.“

Bürgergeld-Empfängerin wird deutlich

Für die 19-Jährige steht also das absolute Horrorszenario bevor. „Das ist für mich scheiße, wenn eine Frau kommt und über mein Leben mitbestimmten darf“, erklärt die Bürgergeld-Empfängerin. Selina weiß allerdings auch schon ganz genau, wie sie mit der Situation umgehen wird.

+++ Bürgergeld-Empfänger (23) hat über 20.000 Euro Schulden – „Das bezahlt ja der Staat“ +++

„Dann mache ich aber trotzdem TikTok. Wenn die hier sitzt und sagt, dass ich mein Geld einteilen muss, dann sage ich ‚Da ist die Tür, tschüss.‘ Ich bin da eiskalt und lasse mir nicht auf der Nase herumtanzen“, so Selina. Bleibt abzuwarten, ob sich dieses Vorhaben so einfach in die Tat umsetzen lässt.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“ laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.