Bürgergeld-Empfängerin verliert neuen Job – der Grund sind die Arbeitszeiten

Mit Sendungen wie „Hartz und Herzlich“, „Hartz, Rot, Gold“ und „Armes Deutschland“ begeistert der Sender RTL2 seine Zuschauer bereits seit Jahren. Kamerateams begleiten den Alltag von Sozialhilfe- und Bürgergeld-Empfängern und zeigen ihre zwischenmenschlichen und finanziellen Schwierigkeiten auf.

Auch Bärbel ist eine der Protagonistinnen und zeigt ihr Leben vor laufender Kamera. Seit zwei Jahren sucht die 64-Jährige nach einem Job. Doch nun muss sie mit einem weiteren Rückschlag zurechtkommen.

Bürgergeld-Empfängerin möchte abends nicht arbeiten

Am Donnerstag (9. Oktober) zeigt RTL2 die „Hartz und Herzlich“-Folge „Jobfrust und Wohnungslosigkeit“. Protagonistin Bärbel hilft zunächst ihrem Sohn Maik und seiner Partnerin Jasmin bei der Auflösung ihrer Wohnung. Die Bürgergeld-Empfängerin arbeitet seit einer Woche bei einer Zeitarbeitsfirma als Reinigungskraft. Während das Trio die Tapete von den Wänden reißt, klingelt plötzlich Bärbels Telefon.

Am Hörer ist Bärbels Arbeitgeber. Dieser fragt, ob sie am selben Abend von 19 bis 22 Uhr arbeiten kann. Doch die 64-Jährige lehnt ab und bekräftigt: „Nee, ich habe ja gesagt, abends mache ich nicht mehr.“ Diese Aussage kann die Zeitarbeitsfirma so scheinbar nicht akzeptieren. Im Anschluss an das Telefonat berichtet Bärbel ihrem Sohn: „Ich kriege jetzt die Kündigung. Die haben gefragt , ob ich von 19 bis 22 Uhr kann. Im Ostseepark. Da komm mal erstmal hin und dann komm da mal abends wieder zurück. Hab ich nee gesagt und dann hat sie gesagt, dass sie mir jetzt die Kündigung schickt.“

Doch die Bürgergeld-Empfängerin ist erstmal erleichtert, denn sie bekommt die Woche, die sie bereits für die Firma gearbeitet hat, trotzdem bezahlt. Außerdem bekräftigt Bärbel: „Nicht so schlimm, ich fahre heute um 17.30 Uhr mit einer Bekannten nach Elmenhorst. Da kann ich nämlich auf einem Bauernhof sauber machen.“ Nach fast zwei Jahren hatte sie endlich einen Job bei der Zeitarbeitsfirma gefunden. Dennoch bleibt sie auch nach der Kündigung optimistisch: „Ich lass jetzt nicht den Kopf hängen, ich mache immer weiter.“

Auch ihr Sohn Maik gibt der Bürgergeld-Empfängerin Kraft. Nachdem sie den Rückschlag verarbeitet hat, wird sich Bärbel sicherlich auf die Suche nach einem neuen Job machen. Lediglich die Arbeitszeiten müssen beim nächsten Mal stimmen.