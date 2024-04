Bürgergeld-Empfängerin steht wieder ganz am Anfang – „Habe kein Zuhause mehr“

Bürgergeld-Empfängerin Monika und ihr Partner Stefan sind seit Jahren ein fester Bestandteil der Sendung „Hartz Rot Gold“. Bisher hat das ungleiche Paar trotz seiner 20 Jahre Altersunterschied jede Krise gemeistert – bis zuletzt.

Monika stehen die Tränen in den Augen. Mit ihren 593 Euro Bürgergeld, die sie im Monat bezieht, steht die 51-Jährige wieder ganz am Anfang. Doch was ist passiert?

Bürgergeld-Empfängerin Monika ist ausgezogen

In einer der jüngsten Folgen der RTLzwei-Sendung steht die Bürgergeld-Empfängerin plötzlich in einer spartanisch eingerichteten Einzimmerwohnung. Der Grund: „Mein Schatzi und ich haben uns darauf geeinigt, weil es zuletzt nicht mehr so gut geklappt hatte“, erklärt Monika. Da sie sich nur noch gestritten hätten, seien beide nun in eigene Wohnungen gezogen. Sie wollten dennoch füreinander da sein, wenn sie Hilfe brauchen.

Man merkt: Monika will das Wort „Trennung“ nicht so recht über die Lippen kommen. Sie zeigt sich tapfer, macht mit dem Kamerateam eine Tour durch ihre neue Wohnung. Offener Wohn-Schlaf- und Essbereich, ein Flur, ein kleines Bad mit Dusche. Dem Stadtteil Bremerhaven Lehe ist die Bürgergeld-Empfängerin jedoch treu geblieben. Doch noch während sie ihre neue Bleibe zeigt, bricht Monika in Tränen aus und gesteht: „Ich habe doch gar kein Zuhause mehr.“

Bürgergeld: Monikas Zuhause ist bei Stefan

Monika hängt ganz offenbar noch immer an Stefan – schließlich waren die beiden neun Jahre lang ein Paar. Nervös läuft sie daraufhin in der Wohnung herum und sagt: „Zuhause war, als wir noch alle zusammen waren.“

Sie habe manchmal Angst, dass sie an einer Depression leide, gesteht sie. Deshalb hielte sie sich auch nicht lange in der Wohnung auf. „Ich muss gucken, dass ich mich ein bisschen ablenke und Spaß habe“, meint Monika. Am Ende wird klar, dass Monika schon seit über sechs Monaten wieder alleine lebt. Zu ihrer Familie hat die Bürgergeld-Empfängerin jedoch kaum Kontakt.

